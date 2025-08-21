Manisa\'da İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Açık Artırmada Satıldı

Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü, borsada düzenlenen açık artırmayla sembolik olarak kilogramı 3 bin 500 liradan alıcı buldu.

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım işleminin başlaması dolayısıyla Manisa Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

Burada konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, alın teri döken çiftçinin kıymetini bildiklerini belirterek, "Çiftçinin motivasyonunu artıracak bütün destekleme araçlarını maddi manevi hep iyi tutmamız lazım." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Manisa'nın üzümle özdeşleşen bir kent olduğunu, yoğun olarak yurt dışına ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzümün yurt içinde aynı miktarda tüketilmediğini, iç tüketimin de artırılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise Manisa'nın 30 civarında coğrafi işaretli ürüne sahip olduğuna dikkati çekerek, bu ürünlerin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaş ve kuru üzüm ihracatının 650 milyon doları geçtiğini belirterek, " Türkiye'nin ihracatında tarım ürünleri normalde sanayi ürünlerine göre kilo bazında daha az yer tutar. Ama şükür ki artık milyar dolarlarla yarışan ürünlerimiz var Türkiye'de." diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da nisan ayında üzüm bağlarındaki doğuşları göz önünde bulundurarak 300 bin tonun üzerinde rekolte ön gördüklerini ancak nisan ayındaki zirai dondan sonra yüzde 40 ila 50 arasında rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi.

Özkasap, sektörün geçen sezonu 150 bin tona karşılık 529 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatıyla kapatmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Koldere Mahallesi'nden üretici Ertan Barak'ın getirdiği kuru üzüm, sembolik açık artırmada Manisa Ticaret Borsası tarafından kilogramı 3 bin 500 liradan alındı.

Üretici Ertan Barak, sezonun ilk ürününü kurutmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Bu sezonun ilk kuru üzümünü ben hasat ettim ve borsaya 50 kilogram üzüm getirdim. Bütün çiftçilerimize hayırlı sezonlar olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.