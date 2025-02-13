Manisa'da İstihdamda Güç Birliği Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da İstihdamda Güç Birliği Buluşması

Manisa\'da İstihdamda Güç Birliği Buluşması

İŞKUR ve SGK iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte istihdam artırıcı projeler ve destekler tanıtıldı.

13.02.2025 11:13
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Manisa'da iş dünyasının gelişimine katkı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla İŞKUR ve SGK iş birliğinde "İstihdamda Güç Birliği" buluşması düzenlendi. İŞKUR İl Müdürü Günseli Tufan ve SGK İl Müdürü Buket İnce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, işverenlere sunulan teşvikler ve destek mekanizmaları detaylı bir şekilde aktarıldı.

İnsan Kaynakları Platformu etkinlikleri kapsamında, İŞKUR Aktif İşgücü Programları, İşbaşı Eğitim Programı, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Kadın İstihdamı Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), Aday Havuz Sistemi, İŞKUR Gençlik Programı ve üniversite iş birlikleri gibi istihdamı destekleyen projeler tanıtıldı. Ayrıca, SGK teşvikleri hakkında bilgilendirme yapılarak işverenlerin soruları yanıtlandı.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Günseli Tufan, iş gücü piyasasının güçlenmesi için kamu ve özel sektörün iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Manisa'nın üretim gücünü daha da ileriye taşımak için işverenlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sunulan teşvik ve programlarla istihdamın artırılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

SGK İl Müdürü Buket İnce ise işverenlere yönelik sigorta prim teşvikleri ve destekler hakkında bilgi vererek, "İş gücü piyasasını canlandırmak ve kayıtlı istihdamı artırmak için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Buluşmada, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların süreceği vurgulanırken, istihdamı artıran her adımın Manisa'nın ve Türkiye'nin ekonomik gücüne katkı sağlayacağı ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, manisa, İŞKUR, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da İstihdamda Güç Birliği Buluşması - Son Dakika

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