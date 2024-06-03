Manisa'da Kiraz Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kiraz Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi

Manisa\'da Kiraz Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kirazda üretici, düşen fiyatlar ve alıcı bulamama sorunuyla karşı karşıya. Geçen yıl 120 TL olan kirazın fiyatı bu yıl 50 TL'ye kadar düşmüş durumda. Yüksek rekolte ve verim nedeniyle alıcı bulamayan üreticiler, yüksek işçi maliyetleriyle zarar ettiklerini belirtiyor.

03.06.2024 14:24
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Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kirazda üretici bir yandan alıcı bulamamaktan diğer yandan da fiyatlardan şikayetçi. Geçen yıl 120 TL olan kirazın fiyatının bu yıl bahçede 50 TL'ye kadar düştüğü öğrenildi.

Selendi'de son 25 yıldır ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan tütüne alternatif ürün olarak bahçeler oluşturulan ve üreticinin adeta tek gelir kaynağı haline gelen kiraz, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracatı yapılırken bu yıl alıcı bekliyor. Bu yıl kirazda rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren üreticiler, kirazda rekoltenin yüksek verimin de fazla olması nedeniyle alıcı bulamadıklarını anlatarak 700 TL olan günlük işçi yevmiyelerinin masrafları artırdığını belirterek fiyatların artmasını beklediklerini söyledi.

Manisa'daki kirazın yaklaşık yüzde 30'unu karşıladıklarını anlatan üreticiler fiyatların en düşük seviyede olduğunu ve zarar ettiklerini anlattı.

Selendi'de sabahın ilk ışıkları ile birlikte toplanmaya başlayan kiraz ardından özel firmalar tarafından alınarak Alaşehir başta olmak üzere başka yerlere gönderilerek paketlenip Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Kiraz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kiraz Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

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