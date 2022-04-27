Manisa'da kiraz üreticilerine, sirke sineği tuzağı dağıtıldı - Son Dakika
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Manisa'da kiraz üreticilerine, sirke sineği tuzağı dağıtıldı

27.04.2022 12:57
Manisa'da kiraz üreticilerine, sirke sineği tuzağı dağıtıldı

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün projesi kapsamında Ege İhracatçı Birliklerince temin edilen sirke sineği tuzakları, Manisa'daki kiraz üreticilerine törenle dağıtıldı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün projesi kapsamında Ege İhracatçı Birliklerince temin edilen sirke sineği tuzakları, Manisa'daki kiraz üreticilerine törenle dağıtıldı.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde düzenlenen törende, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi" konusunda üreticilere bilgi verdi.

Daha sonra Ege İhracatçı Birliklerince satın alınan sirke sineği tuzakları, üreticilere teslim edildi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, gazetecilere, tarımsal ürünlerde, zararlılarla kimyasal kullanmadan doğal yöntemlerle mücadeleyi önemsediklerini belirtti.

Dağıtılacak 50 bin sirke sineği tuzağının üreticilerce ağaçlara asılacağını aktaran Öztürk, "Böylece ilaç kullanmadan kirazda önemli bir zarar olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadeleyi gerçekleştirmiş olacağız. Pestisit kullanımını olabildiğince en aza indirmeye gayret ediyoruz. Hem ihracatçımızı hem kendi tüketicimizi düşünerek kimyasalları mümkün mertebe azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da ihracatçılar olarak kirazın kaliteli üretilmesini sağlayacak bu projeyi önemsediklerini ve projeye katkı vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Manisa, Tarım, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da kiraz üreticilerine, sirke sineği tuzağı dağıtıldı - Son Dakika


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