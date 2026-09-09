Manisa’da ’Sanayide Kadın Eli" projesinde önemli aşama

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın kadınların üretim hayatına ve sanayi istihdamına daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla destek verdiği "Sanayide Kadın Eli – Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında mesleki eğitimlerini tamamlayan kadın kursiyerler, 9 Eylül 2026 tarihinde Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katıldı. Saha Kalıp'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sınavda kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgi ve uygulamalı becerilerini ortaya koydu. İş sağlığı ve güvenliği kurallarından ekipman kullanımına, kaynak uygulamalarından mesleğin gerektirdiği teknik yeterliliklere kadar farklı başlıklarda değerlendirilen kadın kursiyerler, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün bir parçası olabilmek için önemli bir adım attı.

Gerçekleştirilen sınav, projenin temel hedeflerinden biri olan eğitim, belgelendirme ve istihdam sürecinin de önemli aşamalarından birini oluşturdu. TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emel Uslu, kadın kursiyerlerin eğitimden Mesleki Yeterlilik Sınavı'na uzanan yolculuğunun kendileri açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Projenin başlangıcından itibaren amaçlarının kadınlara yalnızca eğitim vermek olmadığını belirten Uslu, şunları söyledi: "Bu projeye başlarken kadınlarımızın bir meslek edinmesini, mesleki yeterliliklerini belgelendirmesini ve sonrasında sanayide istihdama katılmasını hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada kadınlarımızı kaynak tezgahının başında, büyük bir azim ve özgüvenle aldıkları eğitimin karşılığını ortaya koyarken görmek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur."

Sanayide bazı mesleklerin yalnızca erkeklere özgü olduğu yönündeki geleneksel algının artık değişmesi gerektiğine dikkat çeken Uslu, kadınların fırsat verildiğinde teknik mesleklerde de başarılı olabileceklerini ortaya koyduklarını söyledi. Uslu, "Kaynakçılık; teknik bilgi, dikkat, disiplin ve ciddi bir mesleki eğitim gerektiren bir alan. Kadınlarımızın bu alanda ortaya koyduğu azim ve başarı bizlere çok önemli bir mesaj veriyor. Bugün burada yalnızca bir mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştirilmiyor. Aynı zamanda kadınların sanayide yapabileceklerine ilişkin önyargılara da güçlü bir cevap veriliyor. Kadınlarımız sanayinin her noktasında 'Ben de varım' diyor." ifadelerini kullandı.

Projenin bundan sonraki sürecinde istihdam boyutunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Emel Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için süreç mesleki yeterlilik belgesinin alınmasıyla sona ermiyor. Asıl hedefimiz, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve yeterliliklerini belgeleyen kadınlarımızın iş hayatına kazandırılması. Manisa güçlü bir sanayi şehri ve işletmelerimizin nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Kadınlarımızın da bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir güç olduğuna inanıyoruz. TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınlarımızın üretimde, sanayide, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer almaları için çalışmaya devam edeceğiz."

"Sanayide Kadın Eli – Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" projesi, kadınlara yalnızca teknik eğitim kazandırmayı değil, edinilen mesleki becerilerin belgelendirilmesini ve kursiyerlerin sanayi kuruluşlarında istihdama kazandırılmasını da amaçlıyor.

Bu yönüyle proje, Manisa sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacı ile kadın istihdamını aynı noktada buluşturan önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Kadınların sanayide daha görünür hale gelmesi, ekonomik hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin doğrudan istihdamla buluşturulması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi planlanıyor.