Manisa\'da tarım ve iş dünyası bu galada buluştu

Manisa'da 1925 yılında kurulan Ticaret Borsası 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği gala programında iş ve tarım dünyası bir araya geldi.

1925 yılında kurulan Manisa Ticaret Borsası, 100. yılını doldurması dolayısıyla gala programı düzenledi. Törende 2024 yılında Tescil ve ihracat İşlem Hacminde üstün gayret gösteren firmalara plaket takdim edildi. Başkan Özkasap, yöneticiler ve personel hep birlikte 100. yıl pastası kesti.

Gala programının açılışında konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa Ticaret Borsası, 1925 yılında 'Zahire Borsası' adıyla 109 öncü üyesiyle başladığı yolculuğunu, sürekli artan başarılarıyla bu yıl 100. yılına ulaştırmıştır. İlk kurulduğu andan beri örnek bir vizyon ve misyonla zamanın gelişimine ayak uydurarak, lider bir kuruluş olma yolunda daima ilerlemiştir. Ülkemizin en etkin meslek örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, çatısı altında yerel ve ulusal ekonomimizin faaliyetlerini daha etkin ve modern bir yapıyla sürdürmektedir. Güçlü kadrosu ile her geçen gün daha iyi hizmet verir hale gelmiştir. İş dünyasında liderlik vasfını taşıyan her dönemin öncü üyeleri, her yeni dönemde başarılarını sürdürdü. O yıllarda borsada görev almış tüm yöneticilerimize ve başkanlarımıza bugüne ulaşmamızı sağlayan emekleri için minnettarız. Onlar sadece ticareti değil, aynı zamanda Manisa'nın kalkınmasını da düşünerek hareket ettiler. Ne mutlu ki, bu yolda verilen emek ve oluşturdukları değerlerle bizleri büyük bir aile haline getirenlere. Bugün yüzyıllık bu yolculuğu kutlarken, aynı zmanda hep birlikte büyük bir sorumluluk taşıdığımızın da farkındayız. Bir asırdır beraber ilerlediğimiz bu yolda önemli bir dönemeç daha var ki artık genç nesiller de aramıza katılıyor. Bu sadece bir geleneksel geçiş değil. ynı zamanda geleceğe olan en güçlü yatırımlarımızdan biridir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, kadın dünyasında daha girişimcilerimizi de, iş güçlü ve genç etkin bir şekilde destekliyoruz. Bundan sonraki nesillerinde bu bayrağı yer şüphem bizlerden devir alarak, daha nice yüzyıllar yaşatacaklarından hiç alması için her zaman yok" dedi.

Manisa Ticaret Borsası'nın girişimleriyle Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü için coğrafi tescil de aldıklarını anlatan Özkasap, "Pek çok önemli başarıya bilindiği gibi, borsamız öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde, Manisa Sultani Çekirdeksiz üzümü ve büyük belen tekir zeytininin coğrafi işaret tescilleri başarıyla alınmıştır. Ayrıca, üzüm için yaptığımız Avrupa Birliği başvurusu şu an inceleme aşamasındadır. Çalışmalarımızı sürdürürken, üretim ve maliyet unsurlarını yakından takip ediyoruz. Döviz kurunun düşük olması ihracatçılarımızı, maliyetlerin yüksek olması ise firmalarımızı zora soktuğunun farkındayız. Bu nedenle üretim maliyetleri düşürmek için enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam etmeliyiz. Diğer takip ettiğimiz ve üstünde durmamız gereken konu ise, tarıma dayalı ekonomi ve gıda arzının sürdürülebilirliği adına suyun hayati önem taşımasıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha derinden hissettiğimiz bu dönemde, tarımsal, ekonomik ve sosyal yaşam için en büyük tehditlerden biriyle karşı karşıya olduğumuzu açıkça görebiliyoruz. Ayrıca 10 Nisan gecesi yaşadığımız don felaketi sebebiyle oluşan ürün kaybi için tüm üretici ve üyelerimize gerekli makamlarla görüşme ve iletişime geçme çabalarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca 10 Nisan gecesi yasadığımız don felaketi sebebiyle oluşan ürün kaybı için tüm üretici ve üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, oluşan zararın tanzimi için gerekli makamlarla görüşme ve iletişime geçme çabalarımızı devam ettiriyoruz. Emin olabilirsiniz ki iş dünyamız ve üyelerimiz adına, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada ilimizin ve sektörümüzün karşılaştığı sorunları Cumhurbaşkanımızın katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası toplantılarında bakanlarımıza aktarıyoruz. Bu sayede, sektörümüzün ihtiyaçlarını ve karşılaştığı zorlukları daha etkin bir şekilde dile getiriyor, çözüm yollarının geliştirilmesi için önemli katkılarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Tarım ürünlerini bu değerli topraklarda üretmeyi, her şeyden önce bir gelenek olarak kabul ettiklerini dile getiren Sadık Özkasap, son olarak şunları söyledi: "Manisa, gelişmiş organize sanayi bölgeleri, ve tarıma dayalı sanayisiyle kendini sürekli geliştiren bi lokomotif şehir konumundadır. Bu özellikleriyle sadece sanayi üretimiyle değil, aynı zmanda ihracatla da dikkat çekmektedir. Manisa Türkiye'nin en fazla ihracat yapan Türkiye İhracatçılar meclisi raporuna göre tarım ihracatı 933 milyon dolara 8. ili olarak, ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Verimli topraklarıyla, günden güne artan ihracat rakamlarıyla 2024 yılı ulaşmıştır. Tarımın geleceğine yön vermek, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve global pazarda rekabet gücümüzü artırmak için seminerler veriyor, tarıma dayalı ekonomide durum analizi yapıldığı tarım programları düzenliyoruz. Ziraat mühendisimiz, sezon boyunca tarım il müdürlüğü ve bağcılık araştırma ile iş birliği yaparak ekili ürünlerin tarımda kalite ve verimliliğini arttırma konusunda üreticilerimize destek vermektedir. Verdiğimiz destekler ve kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle, üreticilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Programa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. - MANİSA