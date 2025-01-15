Manisa'da Üzüm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Üzüm Çalıştayı Düzenlendi

Manisa'da bağcılığın geliştirilmesi için çalıştay yapıldı; yeni yöntemler ve teknolojiler vurgulandı.

15.01.2025 13:16
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Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da "Bağcılığın Yol Haritası: Manisa Üzüm Çalıştayı" düzenlendi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğindeki programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de üzüm denilince akla Manisa'nın geldiğini belirtti.

Kentin, antik çağlardan bugüne üzümle tanımlandığını ifade eden Özkan, "İçinde bulunduğumuz dönem, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bir süreci ifade etmektedir. Gediz Ovamızın bereketli toprakları, yüksek üretim gücü ve ürün çeşitliliği ile Manisa olarak bu stratejilerde öncü bir rol oynamaya kararlıyız." dedi.

Özkan, Manisa'da 40 bin ailenin geçimini bağcılıktan sağladığını kaydederek, aralık ayı sonuna kadar üzüm hasadı yapılabilen kentte başarıyı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek için yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin çevre dostu ve yenilikçi bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersan Dilber de Türkiye'de tarım sektörünün 2024 yılında 36,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek, "Tarım sektörümüz, bu zamana kadarki en yüksek ihracat değerine imza atmış durumdadır. Ancak gelecekteki malum kaygılarımız, bu yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmak zorunda olduğumuzu bize göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Dilber, 2024 yılında üretim planlamasını hayata geçirdiklerini, bu kapsamda sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılık sektöründe üretim planlaması yapan üreticilere de destek olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için geçen yıl 1,3 milyon denetim yaptıklarını aktaran Dilber, bu denetimler sonucunda karşılaştıkları olumsuz sonuçlarla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası uyguladıklarını, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren, taklit ve hileli gıda üreten firmaları da kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.

Manisa Valiliği, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Üniversitesi, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Ticaret Borsası işbirliğinde, bölgede üzüm üretiminin gelişmesi, pazar payının artırılması amacıyla yapılan çalıştaya sektör, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üzüm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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