Manisa'dan 18 firma İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 listesinde yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'dan 18 firma İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 listesinde yer aldı

Manisa\'dan 18 firma İSO Türkiye\'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırmasının sonuçlarına göre, Manisa'dan 18 firma listede yer aldı. İkinci 500'ün üretimden satışları ve faaliyet karı artarken, üretimden satışlar enflasyonun altında kalarak reel olarak geriledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, listedeki firmaları tebrik ederek, Manisa'nın sanayi ve tarım başkenti olarak cazibe merkezi olma niteliğini sürdürdüğünü belirtti.

30.07.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO'nun (İstanbul Sanayi Odası), haziran ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Listede Manisa'dan 18 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası, 'İSO İkinci 500' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında İSO İkinci 500'ün üretimden satışları yüzde 42,2 oranında artarak 988 milyar TL'ye çıktı. Aynı yılda İSO İkinci 500'ün faaliyet karı yüzde 44,9 oranında artarak 145,5 milyar liraya çıktı.

2023 yılında İSO İkinci 500'ün üretimden satışları enflasyonun altında kaldı ve reel olarak geriledi. İSO İkinci 500'ün üretimden satışlarındaki değişimler, yıl sonu TÜFE enflasyonundan arındırılarak incelendiğinde; 2023 yılında üretimden satışların yüzde 13,7 oranında gerilediği görüldü. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'da listede yer alan Manisa'da üretim yapan 18 firmayı tebrik etti.

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen üretmeye devam ediyoruz"

İSO ikinci 500 listesinde yer alan 18 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 7 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde ve ilçelerimizde olan 11 firmamızla birlikte Manisa'dan 18 firmamız yer aldı." dedi.

İlk binde 41 firma yer aldı

Başkan Yılmaz, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesinde Manisa'dan 18 firmamız yer aldı. İlk 500'deki 33 firmamızla birlikte İSO İlk 1000'de toplam firma sayımız 41 oldu. Sanayinin ve tarımın başkenti olan, Türkiye'nin parlayan yıldızı Manisa'mız cazibe merkezi olma niteliğini devam ettiriyor. Günümüz şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda sanayicilerimiz başarı hikayeleri yazmaya devam ediyorlar. Bu firmalarımız hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de Türkiye'nin sanayi gücünü ileriye taşımakta önemli bir rol oynuyorlar. Açıklanan bu sonuçlar sanayicilerimizin en zor faaliyet şartlarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini bir kez daha bizlere göstermiştir. İSO İkinci 500 kuruluşlarımızın 2023 performansına bakıldığında; dünyada yüksek jeopolitik gerilimler, yavaşlayan küresel talep, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, uzun seçim dönemi ve ardından yeni ekonomi politikaları doğrultusunda uygulanan sıkılaşma politikaları belirleyici oldu. Üretim maliyeti her geçen gün artarken finansmana ulaşımda oldukça zorlaştı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla ülkemizin ve şehrimizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkılarından dolayı tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu katkıların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, Mehmet Yılmaz, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'dan 18 firma İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 listesinde yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'dan 18 firma İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 listesinde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement