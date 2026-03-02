Manisa\'da damlama sulama borusu yüzde 100 hibeyle dağıtılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde su tasarrufunu artırmak ve üreticinin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla "Damlama Sulama Borusu Bizden" projesini hayata geçirdi. Yüzde 100 hibe destekli program için başvurular başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üzüm, zeytin ve sebze üreticilerine yönelik başlatılan destek programı kapsamında, damlama sulama boruları üreticilere ücretsiz olarak verilecek. 2 Mart'ta başlayan başvuruların 31 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Destekten, ÇKS ve Çiftçi belgesinde toplam arazi varlığı 25 dekar ve altında olan üreticiler yararlanabilecek. Başvuru ve detaylı bilgilere Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kuraklık tehdidine dikkat çekerek, "Artan maliyetler ve su kaynaklarındaki azalma üreticimizi zorluyor. 'Damlama Sulama Borusu Bizden' projemizle hem çiftçimizin maliyetini azaltacak hem de suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağız. Suyumuzu koruyarak üretimi büyütmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA