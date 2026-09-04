Manisa Demirci'de badem hasadı başladı, 625 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Manisa Demirci'de badem hasadı başladı, 625 ton rekolte bekleniyor

Manisa Demirci\'de badem hasadı başladı, 625 ton rekolte bekleniyor
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Manisa'nın Demirci ilçesinde badem hasadı başladı. Bu yıl 14 bin dekar alanda 395 bin ağaçtan 625 ton rekolte beklenirken, üreticiler gelecek yıllarda bu rakamı 800 tona çıkarmayı hedefliyor. Don nedeniyle geçen yıl sıfır çeken üreticiler bu yıl mahsulden memnun.

Manisa'nın Demirci ilçesinde badem hasadı başladı. İlçede bu yıl 14 bin dekar alanda 395 bin badem ağacından 625 ton rekolte elde edilmesi beklenirken, üreticiler gelecek yıllarda rekoltenin 800 tona çıkarılmasını hedefliyor.

Kiraz, hünnap, ceviz ve kestane üretimiyle öne çıkan Demirci'de, son yıllarda yapılan tarımsal yatırımlarla badem üretiminde de önemli artış yaşandı. Hasat sezonuyla birlikte üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutarak hasat mesaisine başladı.

Sırıklarla silkelenen bademler, ağaçların altına serilen örtüler üzerinde toplanarak çuvallarla traktörlere taşınıyor. Elle veya makineler yardımıyla dış yeşil kabuğundan ayrılan bademler, açık havada yaklaşık 4-5 gün güneşte kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından içleri çıkarılan bademler, satışa hazır hale getiriliyor.

"Hedefimiz rekolteyi 800 tona çıkarmak"

Demirci'deki badem üretimi hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üretimin her geçen yıl arttığını belirterek, "İlçemizde badem üretimi her geçen yıl artıyor. Bin 185 badem üreticimiz ile 14 bin dekar alanda 395 bin ağaçla 625 ton badem rekoltesi beklentimiz mevcut. Hedefimiz badem rekoltesini gelecek yıllarda 800 tona ulaştırmak" dedi.

"Geçen yıl sıfır çekmiştik, bu yıl mahsul güzel"

Demirci'ye bağlı Mezitler Mahallesi'nde 19 yıldır badem üreticiliği yapan Muammer Kundakçı ise bu yılki mahsulden memnun olduklarını söyledi. Yaklaşık 30 dönüm arazide 800 ağaçla badem üretimi yapıldığını belirten Kundakçı, arazisinin 20 dönümünde Nonpareil ve Texas, 10 dönümünde ise Ferragnes ve Ferraduel cinsi badem yetiştirdiğini ifade etti.

Hasada ağustos ayının 15'i gibi başladıklarını ve yaklaşık 10 günde tamamladıklarını anlatan Kundakçı, "Şu anda Nonpareil türünü bitirdik. Topladığımız bademleri güneşe serip 5 gün kuruttuktan sonra kabuğundan ayırarak satışa hazır hale getiriyoruz. Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı meyve alamamış, sıfır çekmiştik. Bu sene çok şükür mahsul güzel, arazimden 3-4 ton civarı rekolte bekliyorum" diye konuştu.

Badem ağacının bakımının yıl boyunca devam ettiğini vurgulayan Kundakçı, hasat sonrası bor ve çinko ağırlıklı gübreleme yaptıklarını, kış ve ilkbahar dönemlerinde ise farklı gübreleme ve zirai mücadele uygulamalarıyla ağaçların bakımını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Demirci, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Demirci'de badem hasadı başladı, 625 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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