Demircili üretici yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya gönderiyor

Ürünleri özel hazırlanan paketlerle kamyona yüklediklerini vurgulayan Atalay, "Meyvemiz önce Samsun'a oradan da Rusya'ya gidiyor. Bu yılki verimden memnunuz. İnşallah gelecek yıllarda pazar çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Manisa 'nın Demirci ilçesinde bir üretici bahçesinde yetiştirdiği Japon eriğini Rusya 'ya ihraç ediyor.

Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Rusya, Japon, Ekonomi, Son Dakika

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