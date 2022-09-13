Demircili üretici yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya gönderiyor - Son Dakika
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Demircili üretici yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya gönderiyor

13.09.2022 12:51
Demircili üretici yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya gönderiyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir üretici bahçesinde yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya ihraç ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir üretici bahçesinde yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya ihraç ediyor.

Ayvaalan Mahallesi'nde, Ayvaalan Sulama Barajı'nın suladığı bölgede yaklaşık 10 yıl önce 250 dönüm alanda meyve üretimine başlayan Fatih Atalay, Japon eriği hasadına başladı.

Barajdan sağladığı suyu, modern sulama sistemleriyle bahçesiyle buluşturarak verimini arttıran Atalay, 2 bin 400 ağaçtan yaklaşık 55 ton Japon eriği almayı hedefliyor.

Hasat döneminde 30 kişiye de istihdam sağlayan üretici, ağaçlardan toplanan erikleri kasalara doldurup ambalajladıktan sonra Rusya'ya ihraç edilmek üzere Samsun Limanı'na gönderiyor.

Üretici Fatih Atalay, AA muhabirine, Japon eriğinde ihracata başladıklarını söyledi.

Ürünleri özel hazırlanan paketlerle kamyona yüklediklerini vurgulayan Atalay, "Meyvemiz önce Samsun'a oradan da Rusya'ya gidiyor. Bu yılki verimden memnunuz. İnşallah gelecek yıllarda pazar çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Rusya, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demircili üretici yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya gönderiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demircili üretici yetiştirdiği Japon eriğini Rusya'ya gönderiyor - Son Dakika
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