Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurulu\'na Katıldı

Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıya, Manisa Ticaret Borası Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Sunguroğlu, Manisa Ticaret Borsası TOBB Delegeleri katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Başkanlığını Gürsel Baran'ın yaptığı Genel Kurul'a, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ile TOBB Delegeleri katıldı. TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Ülke ekonomilerinin genelinde büyüme istikrarlı seyrederken, enflasyon geriliyor. 2023 yılında küresel büyümenin, 2022'ye göre 1 puan artarak yüzde 3,2 olduğu tahmin ediliyor. 2024 ve 2025'te de bu civarda olması bekleniyor." dedi.

81 ili temsilen oda ve borsa başkanlarının katıldığı genel kurula Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri ile bir araya gelen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Genel Kurulumuzda iş dünyasının yaşadığı sorunlarını ve bölgemizde özellikle üyelerimizin istek ve taleplerini dile getirdik. Ekonomide yaşanan sorunların çözüme ulaşması yönünde taleplerimizi ve çözüm önerimizi paylaştık. Bizleri dinleyen ve çok iyi bir şekilde ağırlayan TOBB ailesine Manisa Ticaret Borsası yönetim kurulum adına teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA