Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurulu'na Katıldı

Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurulu\'na Katıldı

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıda, iş dünyasının sorunları ve talepleri dile getirildi.

17.05.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıya, Manisa Ticaret Borası Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Sunguroğlu, Manisa Ticaret Borsası TOBB Delegeleri katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Başkanlığını Gürsel Baran'ın yaptığı Genel Kurul'a, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ile TOBB Delegeleri katıldı. TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Ülke ekonomilerinin genelinde büyüme istikrarlı seyrederken, enflasyon geriliyor. 2023 yılında küresel büyümenin, 2022'ye göre 1 puan artarak yüzde 3,2 olduğu tahmin ediliyor. 2024 ve 2025'te de bu civarda olması bekleniyor." dedi.

81 ili temsilen oda ve borsa başkanlarının katıldığı genel kurula Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri ile bir araya gelen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Genel Kurulumuzda iş dünyasının yaşadığı sorunlarını ve bölgemizde özellikle üyelerimizin istek ve taleplerini dile getirdik. Ekonomide yaşanan sorunların çözüme ulaşması yönünde taleplerimizi ve çözüm önerimizi paylaştık. Bizleri dinleyen ve çok iyi bir şekilde ağırlayan TOBB ailesine Manisa Ticaret Borsası yönetim kurulum adına teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement