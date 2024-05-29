Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, yerel basına destek verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, yerel basına destek verdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, yerel basına destek verdi

Tasarruf tedbirleri kapsamında abonelik iptal edilen yerel gazetelerin sıkıntı yaşadığı Manisa'da, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) abonelik sayısını artırdı. Manisa TSO, günlük olarak basılan 6 yerel gazetenin abonelik sayısını 2'den 4'e çıkardı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yerel basının önemine vurgu yaparak, desteklerini gösterdiklerini belirtti.

29.05.2024 18:31
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Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarının abonelik iptal ettiği yerel basına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan destek geldi. Manisa TSO Manisa merkezde günlük olarak basılan 6 yerel gazete aboneliğini gazete başı 2'den 4'e yükseltti.

13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla yerel basın sektörü olumsuz etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Manisa'da bazı kurumlar tasarruf tedbirleri kapsamında ilk olarak Manisa merkezde bulunan 6 yerel gazeteye olan aboneliklerini iptal etti. Zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan yerel basın bu kararla birlikte daha da sıkıntıya girmeye başlarken yerel basına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından büyük bir destek daha geldi. Manisa TSO yerel basın aboneliklerini iptal etmek yerine abone sayısını daha da artırdı. Manisa TSO, yayınlanan 6 gazeteden 2'şer adet olan abonelik sayısını 4'e çıkardı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yerel basının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, zor günler geçiren yerel basına destek olmak amacıyla her gazete için abonelik sayısını 2'den 4'e çıkardıklarını söyledi. Manisa yerel basını da Başkan Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine basına verdikleri destekler için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, yerel basına destek verdi - Son Dakika

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