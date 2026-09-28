Manisa TSO 2 Ekim 2026\'da organ seçimleri için sandık başına gidiyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) organ seçimleri 2 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz başkanlığında seçim sürecini yasal mevzuat çerçevesinde sürdüren Manisa TSO, şeffaf ve huzurlu bir şekilde seçime gidiyor. Oda tarafından seçim sürecine ilişkin yapılan açıklama sosyal medya hesaplarından da paylaşılırken, üyeler seçim tarihi, oy kullanma işlemleri ve gerekli belgeler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildi.

Manisa iş dünyasının köklü temsil kuruluşlarından Manisa TSO, yeni dönem organlarını belirlemek üzere 2 Ekim'de sandık başına gidiyor. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek seçimlerde, Manisa TSO Meslek Komitelerinin asıl ve yedek üyeleri ile Meclis asıl ve yedek üyeleri belirlenecek. Manisa TSO tarafından seçim sürecine ilişkin yapılan bilgilendirme Odanın sosyal medya hesaplarından da üyelerle paylaşıldı. Açıklamada seçimlerin gerçekleştirileceği yer ve saatlerin yanı sıra, tüzel kişi üyelerin oy kullanma işlemleri, seçim yetki belgelerinin temini ve seçim günü sunulacak hizmetlere ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Odanın açıklamasına göre seçimler, 2 Ekim 2026 Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında, 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi, Şehzadeler/Manisa adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şeffaf ve huzurlu şekilde sandığa gidiliyor

Manisa TSO'da seçim süreci, yasal mevzuat ile T.C. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan seçim takvimi doğrultusunda yürütülüyor. Seçimler, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının gözetiminde ve tarafsız sandık kurullarının yönetiminde gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda üyelerin demokratik iradelerini özgürce sandığa yansıtabilecekleri, huzurlu ve şeffaf bir seçim ortamının sağlanmasına önem veriliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz başkanlığındaki Manisa TSO yönetimi de süreç boyunca Odanın kurumsal kimliğini, üyelerin haklarını ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini ön planda tutuyor. Seçimlerin sağduyu, karşılıklı saygı ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesi; üyelerin iradesinin sandığa tam olarak yansıması ve sürecin Manisa TSO'nun köklü kurumsal yapısına yakışır şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Manisa TSO tarafından yapılan bilgilendirmede de seçim sürecinin şeffaflık, adalet ve yargı gözetimi ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün altı çizildi.

Seçim günü de yetki belgesi alınabilecek

Manisa TSO'nun üyelerine yönelik bilgilendirmesinde özellikle tüzel kişi temsilcilerinin oy kullanabilmeleri için gerekli belgelere dikkat çekildi. Oda organ seçimlerine katılacak tüzel kişi üyelerin gerçek kişi temsilcileri, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarını gösteren, Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış "Seçim Yetki Belgesi" veya elektronik ortamda düzenlenmiş "Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi" ile oy kullanabilecek.

Üyelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından seçim yetki belgelerinin düzenlenmesine aralıksız devam ediliyor. Seçim yetki belgesini önceden temin edemeyen üyeler, seçim günü de belgelerini alabilecek. Bu kapsamda 2 Ekim 2026 Cuma günü hem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda hem de seçimlerin gerçekleştirileceği Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde seçim yetki belgesi düzenlenmeye devam edilecek.

5174 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında seçim amacıyla düzenlenen söz konusu belgelerden belirlenen süre içerisinde harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

Kurumsal yapı ve üye iradesi ön planda

Manisa'nın üretim, ticaret, sanayi ve ihracat hayatının önemli temsil kuruluşlarından Manisa TSO, seçim sürecini de kurumsal sorumluluk anlayışı içerisinde sürdürüyor. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki yönetim döneminde öne çıkan üyelerle iletişim, katılımcılık ve hizmet odaklı yaklaşımın seçim sürecinde de sürdürülmesine önem veriliyor. Özellikle üyelerin seçimle ilgili işlemler konusunda ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi ve seçim günü dahi yetki belgesi hizmetinin devam edecek olması, üyelerin oy kullanma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar arasında yer alıyor.

Seçimlerin yargı gözetiminde gerçekleştirilmesiyle birlikte, üyelerin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması ve sürecin demokratik bir olgunluk içerisinde tamamlanması amaçlanıyor. Manisa TSO'nun Meslek Komiteleri ile Meclis asıl ve yedek üyelerinin belirleneceği seçimler, 2 Ekim 2026 Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, seçim sürecini mevzuata uygun, üyelerini bilgilendiren ve kurumsal hizmetlerini kesintisiz sürdüren bir anlayışla yürütürken, şeffaf ve huzurlu bir şekilde sandığa gidiyor.