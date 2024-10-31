Manisa Valisi Özkan, BYD'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Valisi Özkan, BYD'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu Açıklaması

Manisa Valisi Özkan, BYD\'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu Açıklaması

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'ya yatırım kararına ilişkin, "Yatırım süreci başlamıştır, yatırımcılarımız ve hükümetimiz de onu devam ettirme kararlılığında.

31.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'ya yatırım kararına ilişkin, "Yatırım süreci başlamıştır, yatırımcılarımız ve hükümetimiz de onu devam ettirme kararlılığında. Herhangi bir tıkanma yok." dedi.

Manisa Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özkan, BYD'nin kentteki yatırımına ilişkin soru üzerine sürecin devam ettiğini belirterek, "Elbette ki böyle büyük bir yatırımla ilgili hem hukuki olarak hem teknik olarak hem beşeri olarak teveccüh olacaktır. Hem de iyileştirmeye açık alanlar olacaktır. O alanların da düzeltilmesi yönünde süreç devam ediyor. Yatırım süreci başlamıştır, yatırımcılarımız ve hükümetimiz de onu devam ettirme kararlılığında. Herhangi bir tıkanma yok." diye konuştu.

Bu yatırımın Türkiye'nin stratejik hedeflerini içerdiğini kaydeden Vali Özkan, "Çevreyle ilgili hassasiyetler bazı arkadaşlarda doğal olarak olabilir. Biz bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama bunların analizi yapılıyor. Koruma-kullanma dengesi dediğimiz, sürdürülebilir yatırım mı değil mi ya da yapmadığımız zaman ne oluyor, yaptığımız zaman ne oluyor? Getirisi, götürüsü nedir, bütün bunları bilimsel olarak analizi yapılmış." ifadelerini kullandı.

Özkan yatırımın önünde ekonomik ya da hukuki bir engelin olmadığını düşündüklerini, Manisa kamuoyunun da bunu istediğini belirterek, "Memleketimizin kalkınması açısından çok önemli bir parametre olarak algılanıyor. Bizler de merkezi idare ve belediyeyle bu yatırımın yapılmasın yönünde talepkar ve yardımcıyız." dedi.

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı. Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Vahdettin Özkan, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, manisa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Valisi Özkan, BYD'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Valisi Özkan, BYD'nin kentteki yatırım kararına ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.