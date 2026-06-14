Kırsal altyapıya 3 milyon avroya kadar hibe desteği - Son Dakika
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Kırsal altyapıya 3 milyon avroya kadar hibe desteği

Kırsal altyapıya 3 milyon avroya kadar hibe desteği
14.06.2026 13:07  Güncelleme: 13:12
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AK Parti'li Yenişehirlioğlu, kırsal mahallelerde yol, su, atık ve güneş enerjisi yatırımları için 15 bin avrodan 3 milyon avroya kadar yüzde 50-100 hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Başvurular 2026'da.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kırsal mahallelerde hayata geçirilecek altyapı yatırımlarına yönelik 15 bin avrodan 3 milyon avroya kadar, yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Manisa'da basın toplantısı düzenleyen AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülecek Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında ilçeler ve kırsal mahalleler için önemli hibe destekleri sağlanacağını açıkladı. Program kapsamında yol yapımı, su yönetimi, atık yönetimi ve güneş enerjisi yatırımlarının destekleneceğini belirten Yenişehirlioğlu, "Proje niteliğine göre 15 bin avrodan 3 milyon avroya kadar destek verilecek, hibe oranları ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında olacaktır" ifadelerini kullandı.

İlçe belediyelerinin de programa başvuru yapabileceğini kaydeden Yenişehirlioğlu, "Özellikle kırsal mahallelerimizin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerde yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Daha önce belediyelerimize bu kapsamda doğrudan hibe desteği verilmiyordu. Bu yönüyle söz konusu program, belediyelerimizin kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını hayata geçirebilmeleri açısından bir ilk olma özelliği taşımaktadır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesine hizmet götürme anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yenişehirlioğlu, "Kırsal kalkınmaya verdiği güçlü desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, bakanlığımızın değerli yöneticilerine ve TKDK teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Başvuru takvimine ilişkin de bilgi veren Yenişehirlioğlu, "Başvuru çağrısının Temmuz 2026'da yayımlanması, başvuruların ise Ağustos-Kasım 2026 döneminde alınması planlanmaktadır. İlçe belediyelerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine, kırsal mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarının bu desteklerle daha hızlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu açıklamasını, "Bu önemli desteğin ilçelerimize, mahallelerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Milletvekili, Hibe Desteği, AK Parti, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsal altyapıya 3 milyon avroya kadar hibe desteği - Son Dakika

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