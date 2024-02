Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere 1.850 Ton Gübre Dağıttı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı kırsal kalkınma projeleri kapsamında tek yıllık bitki üretimi yapan çiftçilere yönelik 1.850 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çiftçilere Gübre Desteği projesi dağıtım programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projenin detayları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'nın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mızın büyükşehir olmasından bu yana tarımsal ve kırsal kalkınmaya çok büyük ve önemli desteklerimiz oldu. Bugün de 2024 yılı desteklemelerimiz kapsamında 1850 ton gübre dağıtım törenimizde bir aradayız. 2023 yılındaki desteklerimize de 1.000 ton gübre dağıtımıyla başlamıştık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Yüzde 100 hibe ile 58 bin büyükbaş hayvan için dış parazit ilaç alımını yaptık ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim ettik. Tarım Makineleri Parkı Projemizle çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ancak satın almaları durumunda ekonomik yük oluşturacak tarım makinelerinin 3'üncü parti teslimini 69 makine ile gerçekleştirdik. Yalnızca tarım makinesi parkı için 7 milyon TL'lik desteğimizle çiftçilerimize toplamda 144 adet makine ve ekipmanı teslim ettik. Zeytin ve meyve üreticimize 120 bin kasa, üzüm ve sebze üreticilerimize ise 100 bin kelter dağıtımı yaptık. Bunun ardından yaklaşık 10 milyon lira gibi bir bedelle 7 bin 500 çiftçimize zeytin toplama örtüsü ve 7 bin 500 çiftçimize de üzüm sergi örtüsü dağıtımı gerçekleştirdik. Meyveciliği Geliştirme projemiz kapsamında 2023 yılında yüzde 75 hibe desteğimizle Zeytin, Ceviz, İncir ve Trabzon Hurması olmak üzere toplam 116 bin 410 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Orman yangınıyla sarsılan Saruhanlı ilçemize bağlı Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde de zeytinlikleri yanan üreticilerimize 1600 adet zeytin fidanını teslim ettik" diye konuştu.

Sulama projelerine değindi

Çiftçilerin olmazsa olmazı olan tarımsal sulama projelerine de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ergün, "2014'ten bu yana 210 tane yeni Hayvan İçme Suyu Göleti yaptık. 542 tane mevcut gölette de temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Bu göletler, hayvanların temiz ve sağlıklı suya ulaşmasında sıkıntı yaşayan bölgelerimiz için büyük önem arz ediyor. Bunun yanında çiftçilerimizin ilaçlama makinelerine su almaları için ilimiz genelinde 60 tane taral doldurma tesisimizle ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Bu tesislerimize yenilerini eklemek için çalışmalarımız devam ediyor. Tarımsal sulama kooperatiflerimize boru, sondaj ve bunun gibi birçok destek sağladık. Ayrıca su deposu ve havuz yapımı gerçekleştirdik. Bu yıl da sulama borusu alımı için 10 milyon lira bütçe ayırarak, bu desteklerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, konuşmasının devamında üreticiler için müjdeli bir haberi de paylaşarak, "5 mahallemize tarımsal sulama amaçlı depo ve havuz yapımı için sözümüz vardı. Demirci Durhasan ve Boyacık Mahallelerimize 100 tonluk; Gördes Börez Mahallemize 100 tonluk; Kırkağaç Kuyucak Mahallemize 100 tonluk; Saruhanlı ilçemiz Nuriye Sulama Kooperatifine 200 tonluk tarımsal sulama amaçlı depo ve havuz yapımı için ihale sürecimizi başlattık. Bunun da buradan müjdesini vermiş olayım. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Üreticilere 24 milyon 50 bin liralık gübre desteği

Manisalı çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Ergün, "Biraz sonra 24 milyon 50 bin liralık bir bütçe ayırdığımız, 8 bin 207 üreticimizin yararlanacağı Bin 850 ton gübrenin teslimini yapacağız. Yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz hibe desteğiyle sağlayacağımız bu katkının çiftçimize önemli bir can suyu olacağına inanıyorum. Desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Büyükşehir, her zaman çiftçisinin yanında, üreticisini başının tacı yapmaya devam edecek. Bunu bilmenizi isterim" diye konuştu.

Arıcılara yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Ergün, "Bildiğiniz gibi Manisa'yı arıcılıkta marka şehir haline getirme vizyonumuzla Gölmarmara ilçemizde Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'ni hayata geçirmiştik. Bunun yanı sıra arı üreticilerimize desteklerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda 'Arıcılarımıza Kovan Desteği' başvurularını da almaya başlamıştık. 2 bin kovan desteği yapacağımızı duyurmamızın ardından gelen yoğun talep üzerine bu desteğimizi de 5 bin kovana çıkardık. Hayırlı olsun" dedi.

Yeni proje ve destekleri açıkladı

Tarım Makineleri Parkı Projesine değinen Başkan Cengiz Ergün, "Tarım Makineleri Parkı Projemiz kapsamında yeni makine ve ekipman alım sürecini başlattık. Ayrıca mahallelerimiz ve kadın kooperatiflerimiz için yaklaşık 10 milyon liralık bir destekleme yapacağız. İl Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle yaptığımız projelerden olan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında, hayvan yetiştiricilerimize bu yıl 250 koç desteği sağlayacağız. Bununla ilgili başvuruları da almaya başladık. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik sağım hijyeni setleri ihale süreci tamamlandı. 3 bin adet yetiştiricimize eğitimleri verilerek, sağım hijyen setlerini teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Alın teri altından değerlidir"

Yaptıkları tüm çalışmaların, üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik hizmetler olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Her zaman vurguladığım gibi: Alın teri, altından daha değerlidir. Çiftçiliğin zorlu ve meşakkatli bir meslek olduğunu iyi biliyoruz. Biz bu noktada devletimizin destekleriyle birlikte Büyükşehir olarak her zaman üreticimize can suyu olma konusunda hassasiyet gösterdik. Tarım İl Müdürlüğümüzle örnek işbirliği ve projeleri hayata geçirdik. Bugün, sizlerin huzurunda tüm çiftçilerimize şükranlarımızı sunmak; emeklerinizi ve katkılarınızı bir kez daha takdir etmek ve gübre desteğimizi başlatmak için bir araya geldik. Ülkemizin kalkınmasında ve gıda güvenliğinin sağlanmasında büyük katkısı olan tüm çiftçilerimizden Allah razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin" dedi.

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından protokol üyelerinin de katılımıyla gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Programın bitiminde ise mobil ikram aracı ile vatandaşlara pilav ikramında bulundu. - MANİSA