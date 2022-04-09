Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da belirli saatlerde ulaşım tarifelerinde indirim yapılmasının Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) gündeme getirileceğini duyurdu.
Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME'de 11 Mart'ta alınan kararla 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL'ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50'ye çıkmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi - Son Dakika