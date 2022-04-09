Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi

09.04.2022 23:22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında 6,50 liraya çıkarılan tam bileti fiyatını 06.00-06.45 saatleri arasında 4.5 TL'ye indirilmesini gündeme getireceklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da belirli saatlerde ulaşım tarifelerinde indirim yapılmasının Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) gündeme getirileceğini duyurdu.

"UYGULAMAYA HEMEN BAŞLAYACAĞIZ"

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Ankara'da zamlanan ulaşım için yeni hamle: Sabah saatleri için indirim teklif edeceğiz

TAM BİLET 6,50 LİRAYA ÇIKMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME'de 11 Mart'ta alınan kararla 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL'ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50'ye çıkmıştı.

Mansur Yavaş'tan Ankara'da zamlanan ulaşım için yeni hamle: Sabah saatleri için indirim teklif edeceğiz
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Son Dakika Ekonomi Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi - Son Dakika


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