Manyas\'ta Hububat Hasadı Verimli Geçti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde devam eden hububat hasadında verimlilik üreticiyi memnun etti. İlçede buğdayda ortalama 400 kilogram, arpada ise 450 kilogram dekar başı verim elde edildi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, ilçe genelinde yaklaşık 45 bin dekar alanda buğday, 18 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldığını belirtti. Özden, "Ürün rekoltesi kırsal mahallelerin ova kesimlerinde yüksek, dağlık mahallelerde ise daha düşük seyrediyor. Genel olarak üreticilerimiz bu yılki verimlerden memnun" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kırsal Akçaova Mahallesi'nde kurulan alım merkezinde buğdayın 13 Türk Lirasından başlayan fiyatlarla alındığı, arpa fiyatlarının ise 11 ila 11,50 Türk Lirası arasında değiştiği bildirildi.

TMO alım merkezinde günlük ortalama 300 ila 400 ton buğday alımı gerçekleştirildiği kaydedildi. İlçede hububat hasadının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - BALIKESİR