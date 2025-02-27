Manyas'ta Mukabele Geleneği Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manyas'ta Mukabele Geleneği Başladı

Manyas\'ta Mukabele Geleneği Başladı

Ramazan ayı nedeniyle Manyas'taki camilerde mukabele geleneği ve teravih namazı gerçekleştiriliyor.

27.02.2025 18:46
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde mukabele geleneği başladı.

İlçe genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunarak cemaatin takip ettiği mukabeleler, Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor. Manyas İlçe Müftü Vekili Muhammet Yaşa, Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden en iyi şekilde faydalanabilmek için ibadetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan ayında manevi iklimi en güzel şekilde yaşamak için mukabele geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yaşa, ayrıca bu yıl da İmam-Hatip Uygulama Camii'nde hafız din görevlileri tarafından hatimli teravih namazı kılınacağını ifade etti.

Öte yandan, Manyas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçede Ramazan pidesinin 310 gram olarak 25 liradan satışa sunulacağını açıkladı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Manyas, Müftü, Son Dakika

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