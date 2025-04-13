Marble İzmir Fuarı'nda Bej Ürünler İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Marble İzmir Fuarı'nda Bej Ürünler İlgi Gördü

30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda bej tonlu ürünler yoğun ilgiyle karşılandı.

13.04.2025 12:46
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Alanında dünyanın en büyük fuarları arasında gösterilen ve bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı-Marble İzmir'de ağırlıklı olarak bej tonlu ürünler ilgi gördü.

İtalya ve Çin'deki fuarlarla birlikte dünya doğal taş pazarını şekillendiren Marble İzmir, Fuar İzmir'deki 150 bin metrekarelik sergi alanında, binin üzerinde katılımcı, 41 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetinin katılımıyla 9-12 Nisan'da gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından getirilen mermer, traverten ve benzeri taşların sergilendiği fuardaki üreticiler, Çin, İtalya, Fransa, Rusya, Hollanda ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 17 ülkeden gelen alım heyetleriyle görüştü.

Önemli ticari anlaşmaların sağlandığı fuarda, en fazla bej rengi tonlarındaki ürünler satıldı.

Muğla merkezli bir mermer firmasının sahibi Muhammed Tarık Çelik, AA muhabirine, fuara 16 yıldır katıldıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ve fuarda memnun edici anlaşmalar imzaladıklarını ifade eden Çelik, "Mutluyuz. Son 2 yıldır bej ağırlıklı ürünleri daha çok satmaktayız. Dünyada ve fuarda bej sorulmaya başlandı. Ülkemiz dünyada bejin en iyisinin ve kalitelisinin çıktığı ülke. Fuarda 3 farklı proje anlaşması sağladık ve bunların toplamı 18 bin metrekare civarında." dedi.

Denizli merkezli doğal taş firmasının yöneticisi Kevser Atik ise ihracat firması olduklarını, ağırlıklı traverten sattıklarını belirtti.

Fuarın güzel geçtiğini ve burada ihracat yaptıklarını firmalarla yüz yüze görüşerek sipariş aldıklarını anlatan Atik, şunları kaydetti:

"Fuara katılmak bizim için prestij meselesi ve aynı zamanda satışımız için fayda sağlıyor. Fuara dünya çapında gelenler 'bu firmalar da varmış' diyor. İhracatta sadece mail atmak bu iş için yeterli değil, müşteri güven de istiyor. Güven vermek için de burada fuara katılmakla yükümlüyüz. Biz de buna istinaden Marble İzmir'de yerimizi alıyoruz. Fuarda birçok alıcı firmayla görüştük, ciddi 15 alıcımız oldu. Bunlarla fuar sonrası mailleşerek olayları ciddiye alacağız. Bej rengi traverten ürünümüz var ve genel olarak Denizli'de çıkıyor. Müşteriler, genel olarak travertenleri seviyor. Müşteriler açık renkli krem ve bej tondaki traverten arıyor."

Fuarda ihracatçı oldu

Karaman'da taş ocağı işletmecisi Mehmet Dolgun da bir yıllık bir firma olduklarını ve ürünlerini ilk kez fuarda sergilediğini anlattı.

Fuara katılımlarından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren Dolgun, "Bu fuar sayesinde ihracatçı olduk. Fuarda bize 80'e yakın projede siparişler çıktı. Suudi Arabistan ve Kuveyt'e iki bayilik verdik. Çok güzel süreç geçirdik." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Marble İzmir Fuarı'nda Bej Ürünler İlgi Gördü - Son Dakika

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