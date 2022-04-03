"Marble İzmir" hem şehre hem ülkeye nefes oldu - Son Dakika

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 40 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip maden sektörüne ve kent ekonomisine büyük katkı sağladı. Sektörün fuara ilgisinin çok büyük olduğunu söyleyen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir'de bir metrekare bile boş yer kalmadığı söyledi. Fuar katılımcılar ve sektör profesyonelleriyle beraber kent esnafını da mutlu etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir fuarcılığını geliştirme ve dünyayla buluşturma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içinde 31 fuarla kent nüfusunun yarısı kadar ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da 30 Mart'ta kapılarını açarak dünyayı İzmir'de buluşturdu. 6 milyar dolarlık maden ihracatının 2,5 milyar dolarlık payını oluşturan doğal taş ihracatına önemli oranda katkı sağlayan Marble İzmir, hem katılımcıları hem sektör profesyonellerini hem de kent esnafını mutlu etti. Fuar İzmir'de yapılan iş bağlantılarının yanında, otellerdeki doluluk, restoranlardaki iş hacminin artması ve kentin alışveriş mekanları ile turistik bölgelerindeki yoğunluk büyük memnuniyet oluşturdu.

77 milyondan 2 milyar dolara çıktı

1995 yılında doğal taş sektörünü İzmir'de buluşturan Marble İzmir fuarının ilk yılında toplam doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken şu an fuarın da etkisiyle Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin dış ticaret açığının kapatılmasına en önemli katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelen doğal taş, hammadde rezervi ve yerli üretim makineleri ile dışa bağımlı olmayan, ihracata katma değer saylayan sektörlerin başında geliyor. Türkiye doğal taş ihracatının can damarı haline gelen sektör, son 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Tüm sanayilere hammadde oluşturması sebebiyle maden sektörüyle birleşince 40 milyar dolarlık ticaret hacmi sağlayan sektör, 27. Marble İzmir ile güçlenmeye devam ediyor.

Karaosmanoğlu Alıcı: "Fuar sektörü, sektör fuarı büyüttü"

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Binin üzerinde katılımcı, bin 400'ün üzerinde taşımız sergileniyor. Türkiye'nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir'de 1 metrekare bile yerimiz boş değil. İyi bir ticaret hacmi sağlamasını ve ihracatımıza katkı sağlamasını umuyoruz. 2 milyar dolar üzerinde bir doğal taş ihracatımız var. Makineyi de bunun üzerine koyduğumuzda maden ihracatımızın 5 milyar dolar seviyelerine çıkması işten bile değil. Biz fuarımızla kaldıraç etkisi oluşturmayı diliyoruz. Hem fuar sektörü büyüttü hem sektör fuarı büyüttü. Başkanımız Tunç Soyer fuarla birlikte sektörümüzün ihracat rakamına 5 milyar dolar hedef koydu. Fuarımızla buna kaldıraç olmaya gayret ediyoruz. Şehrimize katkısı aynı zamanda 70 bin ziyaretçi demek. Bütün oteller dolu, esnafın yüzü gülüyor. Pek çok yan sektörü besliyor" dedi.

Girgin: "Esnaf memnun"

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise fuarların esnafa da katkı sağladığını söyleyerek "Fuarların ekonomiye büyük katkısı var. Oteller, restoranlar kazanıyor. Kemeraltı için de artı bir değer. Tunç Başkanımız da bu konuda çok özverili. Fuarlarda Kemeraltı köşesinin olmasını da istiyoruz. Yönlendirmeyle Kemeraltı'nda onları çok iyi karşılayabiliriz. Marble İzmir Fuarı bizim için bir avantaj" diye konuştu.

Kaya: "Fuar görkemli günlerine geri döndü"

İZ-KO Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da fuarın eski görkemli günlerine geri döndüğünü vurgulayarak "Özellikle Irak iyi bir pazar. Avrupa'da önemli alıcılar var. Kuru kalabalık değil, masalarda oturulup ciddi pazarlıklar yapılıyor. Daha da büyüyerek gidecek. Fuar İzmir ne kadar ihracatı büyütüyorsa, sektör de o kadar Marble İzmir fuarını büyütüyor" değerlendirmesinde bulundu. - İZMİR