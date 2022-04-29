Mardin'de bayram şekeri ve çikolata satışlarında esnafın yüzü güldü - Son Dakika

Mardin'de bu bayram, şeker ve çikolata satışları esnafın yüzünü güldürdü.

Mardin'de 2 yıldır korona virüs pandemisi nedeniyle bayram alışverişlerinin azalmasıyla satışlarda düşüyordu. Bu yıl pandeminin etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar, bayram alışverişlerini doyasıya gerçekleştirirken esnafında yüzü gülmeye başladı. Bayramda ikramlık olarak alınan şeker, çikolata, kahve ve lokumunda satışları yükseldi.

Bu yıl satışlardan memnun olduklarını söyleyen esnaf Semir Birikmen, "Mardin'de 45 yıllık esnafım. Satışlar iyi Allah'a şükür. Genelde bizim ağırlığımız kuru kahve, çikolata ve şekerlemedir. Bizim ana dalımız budur. Bayramda genelde çikolata tercih ediliyor. Şeker, kahve alınıyor. İşler iyidir Allah'a şükür. Mardin'de kahve kültürü çoktur, çikolata kültürü de vardır. Şekerleme zaten bayramdan bayrama alınır. Onlarda da iyidir, satışlarımız oluyor. Tatmin ediyor bizleri. Memnunuz, rabbimize hamdolsun. Tüm İslam Alemi'nin bayramını kutluyorum" dedi. - MARDİN