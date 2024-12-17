Vali Akkoyun'dan Derik'e Zeytin Fidanı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vali Akkoyun'dan Derik'e Zeytin Fidanı Desteği

Vali Akkoyun\'dan Derik\'e Zeytin Fidanı Desteği

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli incelemelerde bulunup çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıttı.

17.12.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli incelemelerde bulunup çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıttı.

Derik ilçesinde, Mardin Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Derik Halhali Zeytini Anavatanına Geri Dönüyor Projesi" kapsamında çiftçilere 19 bin 480 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya gelerek zeytin fidanı dağıtan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik zeytininin dünya piyasasında daha çok yer alması için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Vali Akkoyun, "Mardin'in bereketli topraklarında geleneksel tarım ürünlerimizi yeniden canlandırmak için projelerimize devam ediyoruz. Derik, son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir mesafe kat etti. Bizim hedefimiz bu çıtayı daha da yukarılara taşımak. Çiftçilerimizin çalışmalarıyla birlikte ekonomiyi güçlendirecek, geçimi kolaylaştıracak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Vali Akkoyun, Derik Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve güvenlik birimleri amirleriyle genel asayiş ve güvenlik konularında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında, şehit Bekçi Ali Ege'nin ailesini de ziyaret eden Vali Akkoyun, "Aziz şehitlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Onların bizlere emaneti olan aileleriyle her zaman dayanışma içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun ve beraberindekiler, vefat eden öğretmen Serhat Önel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, Vali Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi Derik İlçe Koordinasyon Merkezi ve MARSU Derik Şube Müdürlüğünü de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Tuncay Akkoyun, Yerel Yönetim, Çiftçilik, Güvenlik, Ekonomi, Zeytin, mardin, Derik, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Akkoyun'dan Derik'e Zeytin Fidanı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:58:09. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Akkoyun'dan Derik'e Zeytin Fidanı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.