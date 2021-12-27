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Mardin'de fiyat denetlemesi - Son Dakika

Mardin'de fiyat denetlemesi

27.12.2021 13:40

Mardin'de fiyat denetlemesiMARDİN Mardin'in Artuklu ilçesinde ticaret, maliye ve zabıta müdürlükleri tarafından fiyat denetlemesi yapıldı.

Mardin'de fiyat denetlemesi

MARDİN Mardin'in Artuklu ilçesinde ticaret, maliye ve zabıta müdürlükleri tarafından fiyat denetlemesi yapıldı.

Ticaret, maliye ve zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından alışveriş merkezleri, market, lokanta ve kasaplar denetlendi. Mardin İl Ticaret Müdürü Mustafa Aydın, fahiş fiyatlara izin verilmeyeceğini kaydetti. Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla denetlemelere çıktıklarını belirten Aydın, özellikle bu dönemde, haftanın 5 gününde maliye ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber kasap, fırın, lokanta ve marketleri denetlediklerini söyledi. Aydın, "Tüketiciyi kandırmaya, aldatmaya yönelik bir durum söz konusu olduğunda, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir uyumsuzluk olduğunda ya da alış fiyatından çok daha fazla üstüne aşırı kar koyduklarını, fahiş fiyat tespiti ile tutanaklarımızı tutuyoruz. Bu konuda cezalandırmaktan hiç çekinmiyoruz. Onun için halkımızın aldatılmaması, kandırılmaması ve kendilerine fahiş fiyattan ürün satılmaması ile ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Alışveriş yapan Ali Aktay, denetimin yapılmasının çok güzel olduğunu ifade etti. Aktay, "Arkadaşlar fiyatları denetliyorlar. Fahiş bir fiyat vardı. Şu anda iyi, böyle olursa memnun oluruz. Vatandaş olarak da rahat ederiz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mardin'de fiyat denetlemesi
Mardin'de fiyat denetlemesi
Mardin'de fiyat denetlemesi
Mardin'de fiyat denetlemesi

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Ticaret, Artuklu, Zabıta, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de fiyat denetlemesi - Son Dakika Ekonomi


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