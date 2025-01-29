Mardin'de Kadın Girişimci Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de Kadın Girişimci Eğitimleri Başlıyor

Garanti BBVA ve BÜYEM, Mardin'de kadın girişimciler için eğitim programı düzenliyor.

29.01.2025 11:00
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Garanti BBVA ve BÜYEM Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Mardin eğitimleri başlıyor.

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin sıradaki eğitimini Mardin'de gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, TOBB Mardin İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle 12 Şubat tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Mardinli kadın girişimcilerin 9 Şubat tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından DİKA Eğitim Salonu'nda yüz yüze ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark oluşturacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mardin'de Kadın Girişimci Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika

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