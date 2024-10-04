Mardin Ovası\'nda Fıstık Hasadı Başladı

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli topraklarına sahip olan Mardin Ovası'nda 20 bin dönümlük alanda alternatif ürün olarak yetiştirilen Antep ve Siirt fıstığının hasadına başlandı.

Mardin'de çiftçiler, maliyetinin az olması ve yüksek getirisi nedeniyle fıstık üretimine yöneldi. 20 bin dönümde 540 bin fıstık ağacının bulunduğu Mardin'in adı, son yıllarda Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt illeri gibi fıstıkla anılmaya başlandı. Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bektaş Mahallesi'nde sabahın erken saatlerde fıstık bahçelerinin yolunu tutan üreticiler hasada başladı. Fıstık köyü olarak da anılan Bektaş Mahallesi'nde 100 bine yakın Antep ve Siirt fıstığı ağacı bulunuyor.

Yıllardan beri fıstık üretimi yapan Abdulkadir Yiğit, "Bu sene verimi geçen senelere göre daha fazla. Boşu biraz fazla, o da bu sene sıcaklık fazla geldi ondan oluyor. Vallahi fıstıkları tavsiye ederim. Fıstığın ne masrafı var. Hem verimi çok hem de kazancı fazladır" dedi.

Mardin Fıstık Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Kahraman ise, Mardin bölgesinde 20 bin dönüme yakın fıstık arazisi bulunduğunu ve bunun 540 bin ağaca tekabül ettiğini söyledi. Mezopotamya bölgesinde çok verimli bir araziye sahip olduklarını dile getiren Kahraman, "Çok güzel verimler alıyoruz. Antep ve Siirt ile karşılaştırdığımızda bizim onlardan eksik bir yanımız yok. Daha güzel verimler de alabiliyoruz. Zamanla Şanlıurfa, Siirt ve Gaziantep gibi çok büyük dekarlar dikeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Çiftçilere de seslenen Kahraman, "Çiftçilerimize fıstık dikimini tavsiye ediyoruz. Çünkü girdisi düşük, verimi yüksek bir üründür. Bölgemizde özellikle susuzluğa çok dayanıklı olan bıttımı tavsiye ediyorum. Siirt, Antep anacı var, ömürleri 80 ile 100 yıl. Ama bıttım anacı 400 yıl yaşıyor ve susuzluğa karşı çok dayanıklı" şeklinde konuştu. - MARDİN