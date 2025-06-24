Marella Discovery 2 Alanya\'ya Demir Attı

Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer sabah saatlerinde iskeleye demir attı.

Bin 794 yolcu ve 740 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 07.30'da Marmaris'ten gelen kruvaziyerin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Kruvaziyerden inen turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazı turistler ise bisiklet turuna çıktı. Ayrıca 'Marella Discovery 2' isimli yolcu gemisi 2025 yılında Alanya iskelesine demir atan 5'inci kruvaziyer oldu. - ANTALYA