Marmara'da batan gemide 10 denizci kayıp; gemi 11 dakikada sulara gömüldü - Son Dakika
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Marmara'da batan gemide 10 denizci kayıp; gemi 11 dakikada sulara gömüldü

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Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu, motor yağı taşıyan tankerle çarpıştıktan 11 dakika sonra battı. Gemide bulunan 10 Türk denizciden henüz sağ kurtulan olmadı; arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin, 11 dakika gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini belirterek, "Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Marmara Denizi'nde motor yağı yüklü tanker ile çarpışan ve 10 gemi insanının bulunduğu rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin durumuna ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPIRB) cihazından acil durum sinyali aldıklarını belirtti.

Cihazın, acil durumda konum bildiren bir sistem olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Bunun üzerine VHF radyo üzerinden bizim ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Orada çarpışan iki gemiden biri olan ALSU gemisinin kaptanı dönüş yaparak 03.15'te bir gemiyle çakıştığının bilgisini verdi ve biz bu anlamda olayı teyit etmiş olduk." dedi.

Uraloğlu, dakikalar sonra Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve arama kurtarma botlarıyla römorkörlerin bölgeye yönlendirildiğini dile getirdi.

Bölgeye ulaşıldığında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığını düşündüklerini ifade eden Uraloğlu, "(Tuğberk İmamoğlu gemisi) Battığını aşağı yukarı da teyit ettiğimiz gemiydi. Diğeri de ALSU gemisiydi ikisi de ticari gemi. Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu belirterek, batan gemide kaptanlar dahil 10 deniz insanı olduğunu ve bunların tamamının Türk olduğunu dile getirdi.

Tuğberk İmamoğlu gemisinden 03.26'da alınan acil çağrı sonrası gemi personeline kayıtlı cep telefonlarıyla ulaşılmaya çalışıldığını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Buradaki çarpışmanın olduğu anı saat 03.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 03.26 olarak kabul edersek, bizim çağrı aldığımız dakika net, kaptanın bildirdiği 03.15'in de doğru olduğunu kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Orada denizci filikasından bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Marmara'da batan gemide 10 denizci kayıp; gemi 11 dakikada sulara gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara'da batan gemide 10 denizci kayıp; gemi 11 dakikada sulara gömüldü - Son Dakika
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