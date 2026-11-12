Marmarabirlik 105 bin tonluk beyanla zeytin alım fiyatını pazartesi belirleyecek - Son Dakika
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Marmarabirlik 105 bin tonluk beyanla zeytin alım fiyatını pazartesi belirleyecek

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Marmarabirlik 105 bin tonluk beyanla zeytin alım fiyatını pazartesi belirleyecek
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Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını ve zeytin alım fiyatlarını pazartesi belirlemeyi planladıklarını bildirdi. Yıldız, Bursa ve Balıkesir'de 400 bin ton zeytin üretimi beklendiğini, üreticileri spekülatif haberlere karşı uyardı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu rekor sezonda 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldıklarını belirterek, zeytin alım fiyatlarını pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlemeyi planladıklarını bildirdi.

Yıldız, AA muhabirine, Marmara Bölgesi'nde zeytin hasat sezonunun ekim sonu gibi başladığını, kasım ayı itibarıyla alımlara başladıklarını hatırlattı.

Yoğun, bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Yıldız, rekolte ön beyanında 105 bin tonla kendi tarihlerinin en yüksek rekolte beyanını aldıklarını söyledi.

Yıldız, Marmarabirlik'in üretici ortaklarının olduğu Bursa ve Balıkesir bölgesinde bu sezon 400 bin ton zeytin üretimi beklendiğini vurguladı.

Marmarabirlik'in yaklaşık 30 bin üyesi bulunan özel bir kuruluş olduğuna değinen Yıldız, "Kendi üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda, sektöre katkısı olacak bir şey olduğunda elimizden gelen her şeyi bugüne kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Yıldız, üreticilerin sorunlarını ve sıkıntılarını bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Marmarabirlik olarak üreticimiz menfaatine üzerimize ne düşüyorsa bunları yapmak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Her yıl olduğu gibi sırasıyla Marmarabirlik açılış tarihini belirler. Yavaş yavaş bu dönemler açılır ve piyasa nezdinde fiyat da açıklanır. Bu sene de pazartesi günü yapacağımız toplantıda büyük bir ihtimalle fiyatlarımızı belirleyeceğiz. Üreticilerimiz hiçbir spekülatif, iftiravari haber ya da yayınlara asla itibar göstermesinler. Bizim ağzımızdan, bizim resmi kanallarımızdan çıkmayan hiçbir habere ve bilgiye asla itibar göstermesinler. Pazartesi günü itibarıyla fiyat çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız."

Piyasadaki zeytin alım fiyatlarını takip ettiklerini vurgulayan Yıldız, "260-280 bareme kadar alım yapan özel sektör var ve fiyatlar ortada. Halkımızın bunları çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü biz 410 bareme kadar alım planımızı açıkladık zaten. Şu an bütün her yerde de kabullerimiz açık." diye konuştu.

Yıldız, küçük köy kooperatifleri tarzında alım yapan butik yerlerin de olduğunu dile getirerek, "Onların kendine münhasır özellikleri var. 100 ton ürün alan bir kooperatifle 64 bin ton ürün alan dev bir birliği asla kıyaslayamazsınız. Ticarette böyle bir şey yok. Çünkü burası çok büyük bir kuruluş. 20'ye yakın depo ve tesisiyle, entegre tesisleriyle, 30 bin üyesiyle 360 mahalleye hizmet verip 250 tane alım merkeziyle bir büyük bir organizasyon. Bunu küçük bir şeyle karşılaştırırsak bu kuruma haksızlık etmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Bu görevlerin kendilerine emanet edildiğini ve söz konusu emaneti üreticilerin ve ortakların menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde yönetmek için çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, "Şahsımıza ve kurumumuza yönelik iftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Aksini iddia edenleri, iddialarını somut delillerle ortaya koymaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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