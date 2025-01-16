Marmarabirlik 67 Milyon Lira Ödeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Marmarabirlik 67 Milyon Lira Ödeyecek

Marmarabirlik, üretici ortaklarına 67 milyon lira ödeyecek, 2024/2025 alım kampanyasında sona yaklaşılıyor.

16.01.2025 16:16
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (Marmarabirlik), 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasında sona yaklaşılıyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar üretici ortaklardan 3 milyar 185 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildi.

Marmarabirlik, 28 Aralık-10 Ocak'ta teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklarına, yarın 67 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar, altıncı dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasının ürün alım miktarı açısından tarihe geçeceğini bildirdi.

Üretici ortakların mağduriyet yaşamaması için stratejik hamlelerde bulunan Marmarabirlik'in öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Asa, "750 bin ton sofralık ve 475 bin ton zeytinyağı rekoltesinin olduğu, bu sayede Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşıldığı böyle bir yılda arz fazlalığının olmaması ve ürünün alıcı bulması çok önemli." açıklamasında bulundu.

Asa, geçen yıl 15 kilogram olan ağaç başı verimliliğin, bu yıl 60-70 kilogram ortalamalarına çıktığını belirterek, "Üreticimiz, ürünün tamamını yağlık olarak verdiğinde ağaç başına ortalama 3 bin lira gelir elde eder. Buna rağmen yılın getirdiği ince danedeki artış sebebiyle işçilik bedelinden kaynaklı maliyet artışı yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ürün alımlarının 24 Ocak'ta sona ereceğini belirten Asa, 21 Ekim'den bugüne toplam 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Asa, kooperatifler bazında ise Gemlik Kooperatifi'nde 5 bin 205 ton, Mudanya Kooperatifi'nde 13 bin 550 ton, İznik Kooperatifi'nde 14 bin 900 ton, Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 500 ton, Erdek Kooperatifi'nde 6 bin 950 ton, Mürefte Kooperatifi'nde 3 bin 188 ton, Edincik Kooperatifi'nde 8 bin 10 ton ve Marmara Adası Kooperatifi'nde 197 ton ürün alımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik 67 Milyon Lira Ödeyecek - Son Dakika

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