Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), zeytin üreticilerine 860 milyon liralık ayni kredi tahsisatı yaptı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, kredi tahsisatında en üst limit 100 bin, en alt limit ise 20 bin lira olarak belirlendi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tarihe geçecek bir ürün alım dönemini geride bıraktıklarını belirtti.
Asa, 2024 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitlerine ilişkin, "Ürüne vadeli ayni kredi limitleri belirlenecek olup, vade 31 Aralık olacaktır. 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti olan 30,44 liranın yarısını üretime destek veriyoruz. Kooperatif genel kurullarına 3 yıl üst üste katılanlar için yıl bazında 1500 lira verilecektir. Ortaklarımızın bir yıllık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Toplam ayni kredi tahsisatı 860 milyon liradır." ifadesini kullandı.
Ürün alımlarında tutar olarak geçen yıla göre yüzde 100 artış olduğunu belirten Asa, bu yıl kimyasal gübre dağıtımı yapılmayacağını, ürün bedelleri ödendikten sonra imkanlarının elvermesi halinde nisan sonu itibarıyla akaryakıt desteği vermeyi hedefledikleri sözlerine ekledi.
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