Marmaris Limanı\'na iki kruvaziyer yanaştı, AIDA Stella 2 bin 444 yolcu getirdi

Marmaris Limanı'na iki kruvaziyer yanaştı, AIDA Stella 2 bin 444 yolcu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Gümrüklü Limanı'na AIDA Stella ve Astoria Grande adlı iki kruvaziyer yanaştı. AIDA Stella 2 bin 444 yolcu ve 651 personelle, Astoria Grande 472 yolcu ve 373 personelle limana ulaştı. AIDA Stella 22.00'de Rodos'a, Astoria Grande 19.30'da Antalya'ya hareket edecek.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na AIDA Stella ve Astoria Grande isimli iki kruvaziyer gemisi yanaştı.
Antalya'dan gelen AIDA Stella, 2 bin 444 yolcu ve 651 personelle limana ulaştı. Geminin saat 22.00'de Rodos'a hareket edeceği öğrenildi. Bodrum'dan gelen Astoria Grande ise 472 yolcu ve 373 personelle Marmaris'e geldi. Geminin saat 19.30'da Antalya'ya hareket etmesi planlanıyor.
Kaynak: İHA
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