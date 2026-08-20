Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı - Son Dakika
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Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
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Gayrimenkulünü satıp kaynağını altına yönlendiren bir vatandaşın 5 aylık kazancı dudak uçuklattı. Mart ayında ev satışı sonrası 1 kilogram altın alan yatırımcı, altın piyasasındaki yükselişle birlikte bugün itibarıyla 388 bin TL kar elde etti.

Son dönemde yatırım araçları arasında sergilediği performansla dikkat çeken gram altın, gayrimenkul yatırımlarını geride bırakan bir getiri oranına imza attı. Mart ayında konutunu satarak parasını altın piyasasında değerlendirme kararı alan bir yatırımcının elde ettiği kazanç tablosu netleşti.

5 AYDA 388 BİN TL'LİK DEĞER ARTIŞI

Yatırımcının 27 Mart tarihindeki konut satışı sonrası gerçekleştirdiği altın alımı ve bugünkü güncel piyasa değerleri şu şekilde gerçekleşti:

  • 27 Mart alım maliyeti (1 Kg Altın): 6.512.000 TL
  • Bugünkü güncel piyasa değeri: 6.900.000 TL
  • Net değer artışı/ Kar: 388.000 TL

RENTABİLİTE HESABINDA ENFLASYON VE KİRA HARİÇ

Elde edilen 388 bin TL'lik kâr rakamına, bu 5 aylık süreçte oluşabilecek muhtemel enflasyon farkı ile taşınmazın getireceği tahmini 5 aylık kira gelirinin dahil edilmediği kaydedildi. Altın piyasasındaki bu sert ve kararlı yukarı yönlü hareket, varlıklarını menkul değerlerde tutmak isteyen yatırımcılar için bir kez daha güvenli liman niteliğini kanıtlamış oldu.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    evin getirisi daha fazla olmazmıydı 4 1 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    yav he he evi kiraya verse 50 binden 250 bin kira getirir ve evşn degeri 5 ayda 50 100 der kazanır o altını bozdursun bakalım aynı evi alabilecekmi abd iranı bombalasın düşer altın 2 2 Yanıtla
  • Belki Hayat Belki Hayat:
    Bu kâr dediğin tutarı hesaplarken ikisinide alış tutarından hesaplıyorsun. Halbuki satıştaki tutar üzerinden hesaplasan kârın daha az olur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı - Son Dakika
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