Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti, yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Orta öğretim
|21,30
|Kuzu eti
|18,58
|Dana eti
|14,65
|Kümes hayvanları eti
|12,19
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|10,37
|Yatak odası mobilyaları
|6,03
|Taze meyveler
|4,99
|Margarin
|4,84
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|4,61
|Yiyecek hizmetleri
|4,54
|Makarna çeşitleri
|0,37
|Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri
|0,03
|Kahve
|-0,15
|Un ve diğer tahıllar
|-0,31
|Şeker
|-0,90
|Tereyağı
|-1,01
|Diğer süt ürünleri
|-1,51
|Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)
|-2,37
|Patates ve bazı yumru bitkiler
|-6,90
|Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler
|-10,16
Son Dakika › Ekonomi › Mart Ayında Tüketici Fiyatlarında En Fazla Artış Orta Öğretimde, En Fazla Düşüş Yumurta ve Yumurta İle İlgili Ürünlerde - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
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