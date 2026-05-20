Mart'ta Türkiye'nin Petrol İthalatı Yüzde 7,79 Arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 artarak 4 milyon 123 bin 407 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 11,81 artarak 2 milyon 799 bin 824 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 6,26 azalarak 987 bin 708 ton oldu. İthalatın kalan kısmını benzin ve fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 artarak 4 milyon 123 bin 407 ton olarak kayıtlara geçti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 46 bin 981 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 704 bin 555,47 tonla Irak ve 345 bin 168,91 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,09 artarak 480 bin 187 ton oldu. Petrol ürünleri satışları yüzde 7,90 artarak 2 milyon 877 bin 758 ton, motorin satışları ise yüzde 8,13 artarak 2 milyon 260 bin 390 ton olarak gerçekleşti.

Petrol piyasasında ihracat yüzde 0,92 arttı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 0,92 artışla 1 milyon 339 bin 667 ton oldu.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 41,14 artarak 683 bin 467 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 68,36 azalarak 140 bin 771 ton olarak kayıtlara geçti.

Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 21,02 azalarak 75 bin 983 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 53,26 artarak 20 bin 975 ton oldu.

Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,47 arttı

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,47 artışla 3 milyon 593 bin 804 ton olarak gerçekleşti.

Havacılık yakıtları üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,09 artarak 679 bin 578 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,31 artarak 528 bin 121 ton oldu. Motorin türlerinin üretimi ise yüzde 4,30 artarak 1 milyon 467 bin 986 ton olarak kaydedildi.