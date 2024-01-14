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Martı çalışanları ve sürücüleri şehitleri anarak terörü lanetledi - Son Dakika
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Martı çalışanları ve sürücüleri şehitleri anarak terörü lanetledi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için Yenikapı'da bir araya gelen Martı çalışanları ve sürücüleri teröre lanet ederek şehitleri andı. Martı TAG Festivali ise şehit haberleri nedeniyle ertelendi. Etkinlikte yaklaşık 2 bin araç ve 10 bine yakın kişi bir araya geldi ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atıldı.

Martı çalışanları ve sürücüleri şehitleri anarak terörü lanetledi
14.01.2024 - 13:16,
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??????? Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Yenikapı'da bir araya gelen Martı çalışanları ve sürücüleri şehitleri andı, terörü lanetledi.

Bugün yapılması planlanan "Martı TAG Festivali", Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri üzerine ertelenirken, araçlarını al bayrağa saran sürücüler "Şehitleri Anma" etkinliğinde buluştu.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi karşısında yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı etkinlikte teröre lanet edilerek, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyadan yaptığı "buluşma" çağrısına yaklaşık 2 bin araç ve 10 bine yakın kişi yanıt verdi. Anma etkinliği sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

"Terörü lanetlemek için, şehitlerimizin ruhunu yad etmek için buradayız"

Oğuz Alper Öktem, etkinlikteki açıklamasında, bugün gerçekleşmesi planlanan festivali gelen elim şehit haberleri üzerine ertelediklerini belirterek, şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için Martı ailesi olarak toplandıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 bin araç ve binlerce kişi ile toplandıklarına işaret eden Öktem, şunları kaydetti:

"Terörü lanetlemek için, şehitlerimizin ruhunu yad etmek için buradayız. Çağrıyı akşam saatlerinde yaptım ama Martı sürücülerinin, vatandaşın teveccühü çok büyük. Tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir kalabalık var. Milletimizin bu zor günlerde, böyle elim hadiselerin ardından, şehit haberlerinin ardından bir araya gelip, birliktelik göstermesi çok güzel. Türkiye bölünmez bir bütündür, bu her vatandaşın üstüne düşen bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde gerekli gösteriyi yapıyoruz ve bir araya geldik."

Kaynak: AA
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Mimar, Irak, Terör, Ekonomi, Son Dakika

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