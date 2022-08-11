"Martı New York'ta Türk bayrağını dalgalandıracak" - Son Dakika
Üye Girişi

"Martı New York'ta Türk bayrağını dalgalandıracak"

11.08.2022 14:39
"Martı New York'ta Türk bayrağını dalgalandıracak"

Martı'nın New York Borsası'na açılması süreci hakkında açıklamalarda bulunan Martı Kurucu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Sermaye yapımızı güçlendirmek için en doğru zaman. Martı'nın borsaya 2022 yılının 4. çeyreğinde açılmasını bekliyoruz.

Martı'nın New York Borsası'na açılması süreci hakkında açıklamalarda bulunan Martı Kurucu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Sermaye yapımızı güçlendirmek için en doğru zaman. Martı'nın borsaya 2022 yılının 4. çeyreğinde açılmasını bekliyoruz. Şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını öngörüyoruz. Brüt 280 milyon dolar kadar kaynağında bilançomuza girmesini hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen mobilite platformu Martı, New York Borsası'na (NYSE) açılma stratejisiyle ilgili detayları ve gelecek dönem planlarını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Martı'nın New York Borsası'na açılma süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Martı Kurucu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Bu hem şirket tarihimiz hem de ülkemizin ulaşım ekosistemi için çok önemli bir dönüm noktası. Yakın gelecekte, tüm ulaşım araçlarının elektrikli, tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, geleceğin şehirlerinin daha sessiz olacağı kanaatindeyiz. Bu vizyon ile dünyanın en büyük mikromobilite filolarından birini kurduk. Bugüne kadar hem Martı hem de doğa için yapabileceklerimizin sadece onda birini gerçekleştirdik. New York'ta da Türk bayrağını dalgalandıracak olmaktan gurur duyuyoruz ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"2022 yılını 23 milyon dolar ile kapatmak gibi hedefimiz var"

Oğuz Alper Öktem, "Halka açılmayla birlikte filomuzu büyütmek, daha da erişilebilir olmayı hedefliyoruz. Martının şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını, bürüt 280 milyon dolarlık kaynağında bilançomuza girmesini bekliyoruz. Martının bugün 5.6 milyon kullanıcısı ve 46 bin araçlık filosu var. 2022 yılını 23 milyon dolar ile kapatmak gibi hedefimiz var. Martı'nın borsaya açılış tarihinin 2022 yılının 4. çeyreğinde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sermaye yapımızı güçlendirmek için en doğru zaman"

Martı'nın, kuruluşundan beri güçlü bir büyüme ortaya koyduğuna dikkat çeken Öktem, "Türkiye'nin mobilite şirketi olarak, ülkemizdeki bu büyüme potansiyelini yakalamak adına sermaye altyapımızı güçlendirmek için doğru zamanın şimdi olduğuna kanaat getirdik. Paylaşımlı yolculuk ve mikromobilite hem dünyada hem ülkemizde sürekli büyüyen bir sektör. Bu büyümeyi karşılayacak sermayeyi sağlamak için de ABD sermaye piyasalarına erişme ayrıcalığını yakalamayı ve üst düzey yatırımcıların desteğini almayı hedefledik. Bu hamlemizin de uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarı için bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Martı, insanların gündelik hayatını kolaylaştırıyor"

İstanbul gibi şehirlerin ulaşım için çözümün teknolojiden geçtiğini vurgulayan Öktem, "Bizim amacımız insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak ve hareket kabiliyetlerini zahmetsizce artıracak çevre dostu ve paylaşımlı ulaşım alternatifleri sunmak. Bu bilinçle başladığımız yolculukta bugün Martı Türkiye'de iOS ve Android mağazalarında 1 numaralı ulaşım uygulaması konumunda" dedi.

"Rekabet Kurumu süreci ile alakalı bir endişemiz yok"

Son olarak Rekabet Kurulu soruşturması hakkında konuşan Öktem, "Biz sektörün çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. İşimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Rekabet kurumu süreci ile alakalı bir endişemiz yok. Biz en baştan bu yana işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devlet kurumlarının görevi işlerini yapmak bizimde görevimiz onlar işlerini yaparken yardımcı olmak" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, çırılçıplak halde, kanlar içinde sokağa kaçarak esnafa sığındı Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, çırılçıplak halde, kanlar içinde sokağa kaçarak esnafa sığındı Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, 'Damadın festivali' başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, 'Damadın festivali' başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Martı New York'ta Türk bayrağını dalgalandıracak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: "Martı New York'ta Türk bayrağını dalgalandıracak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement