"Martı New York'ta Türk bayrağını dalgalandıracak"

Martı'nın New York Borsası'na açılması süreci hakkında açıklamalarda bulunan Martı Kurucu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Sermaye yapımızı güçlendirmek için en doğru zaman. Martı'nın borsaya 2022 yılının 4. çeyreğinde açılmasını bekliyoruz. Şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını öngörüyoruz. Brüt 280 milyon dolar kadar kaynağında bilançomuza girmesini hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen mobilite platformu Martı, New York Borsası'na (NYSE) açılma stratejisiyle ilgili detayları ve gelecek dönem planlarını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Martı'nın New York Borsası'na açılma süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Martı Kurucu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Bu hem şirket tarihimiz hem de ülkemizin ulaşım ekosistemi için çok önemli bir dönüm noktası. Yakın gelecekte, tüm ulaşım araçlarının elektrikli, tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, geleceğin şehirlerinin daha sessiz olacağı kanaatindeyiz. Bu vizyon ile dünyanın en büyük mikromobilite filolarından birini kurduk. Bugüne kadar hem Martı hem de doğa için yapabileceklerimizin sadece onda birini gerçekleştirdik. New York'ta da Türk bayrağını dalgalandıracak olmaktan gurur duyuyoruz ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"2022 yılını 23 milyon dolar ile kapatmak gibi hedefimiz var"

Oğuz Alper Öktem, "Halka açılmayla birlikte filomuzu büyütmek, daha da erişilebilir olmayı hedefliyoruz. Martının şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını, bürüt 280 milyon dolarlık kaynağında bilançomuza girmesini bekliyoruz. Martının bugün 5.6 milyon kullanıcısı ve 46 bin araçlık filosu var. 2022 yılını 23 milyon dolar ile kapatmak gibi hedefimiz var. Martı'nın borsaya açılış tarihinin 2022 yılının 4. çeyreğinde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sermaye yapımızı güçlendirmek için en doğru zaman"

Martı'nın, kuruluşundan beri güçlü bir büyüme ortaya koyduğuna dikkat çeken Öktem, "Türkiye'nin mobilite şirketi olarak, ülkemizdeki bu büyüme potansiyelini yakalamak adına sermaye altyapımızı güçlendirmek için doğru zamanın şimdi olduğuna kanaat getirdik. Paylaşımlı yolculuk ve mikromobilite hem dünyada hem ülkemizde sürekli büyüyen bir sektör. Bu büyümeyi karşılayacak sermayeyi sağlamak için de ABD sermaye piyasalarına erişme ayrıcalığını yakalamayı ve üst düzey yatırımcıların desteğini almayı hedefledik. Bu hamlemizin de uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarı için bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Martı, insanların gündelik hayatını kolaylaştırıyor"

İstanbul gibi şehirlerin ulaşım için çözümün teknolojiden geçtiğini vurgulayan Öktem, "Bizim amacımız insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak ve hareket kabiliyetlerini zahmetsizce artıracak çevre dostu ve paylaşımlı ulaşım alternatifleri sunmak. Bu bilinçle başladığımız yolculukta bugün Martı Türkiye'de iOS ve Android mağazalarında 1 numaralı ulaşım uygulaması konumunda" dedi.

"Rekabet Kurumu süreci ile alakalı bir endişemiz yok"

Son olarak Rekabet Kurulu soruşturması hakkında konuşan Öktem, "Biz sektörün çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. İşimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Rekabet kurumu süreci ile alakalı bir endişemiz yok. Biz en baştan bu yana işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devlet kurumlarının görevi işlerini yapmak bizimde görevimiz onlar işlerini yaparken yardımcı olmak" diye konuştu. - İSTANBUL