Martı'nın Finansal Gücü Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Martı'nın Finansal Gücü Artıyor

Martı\'nın Finansal Gücü Artıyor
03.06.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Martı'nın 2026 çeyrek finansalları sonrası analistlerden güçlü revizyonlar ve yukarı yönlü hedefler.

Martı'nın 2026 yılı birinci çeyrek finansallarının ardından şirketi takip eden üç uluslararası araştırma kuruluşu raporlarını güncelledi. Güncellenen değerlendirmelerde güçlü gelir büyümesi, hızla iyileşen marj yapısı ve ölçeklenebilir iş modeli öne çıktı.

New York Borsası'na (NYSE) kote teknoloji şirketi Martı, 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından analist güncellemelerini almaya başladı. Şirketi takip eden beş analistten üçü raporlarını revize ederken, yapılan tüm güncellemeler yukarı yönlü gerçekleşti.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 156 artırarak 15,4 milyon dolara çıkardıklarını belirtti. Öktem, "Ölçeklenebilir iş modelimiz ve verimlilik odaklı yaklaşımımız sayesinde büyümemizi sürdürürken, kullanıcılarımız ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirket aynı zamanda raporlama sıklığını artırdığını açıkladı. Şirket bundan böyle finansal sonuçlarını altı aylık dönemler yerine her çeyrek sonunda kamuoyuyla paylaşacak.

Litchfield Hills Research 6 dolarlık hedef fiyatını korudu

6 dolarlık hedef fiyat ve 'Al' tavsiyesi korundu. Raporda Martı hisselerinin benzer büyüme profiline sahip teknoloji şirketlerine kıyasla yüzde 90'ın üzerinde, benzer şirketlere göre ise yaklaşık %36 iskontolu işlem gördüğü vurgulandı.

Benchmark güçlü marj ve büyüme potansiyeline dikkat çekerek 5 dolarlık hedef fiyat belirtti

5 dolarlık hedef fiyat ve 'Al' tavsiyesi korundu. Raporda şirketin Türkiye'deki ölçeklenmiş tek mobilite platformu olduğu belirtilirken, yüzde 70-80 sürdürülebilir brüt kar marjı potansiyeline dikkat çekildi. Şirketin marj yapısının küresel benzerlerine göre Türkiye'deki yapısal nedenlerin etkisiyle daha güçlü olduğu belirtildi.

Cantor Fitzgerald hedef fiyatını yukarı revize etti

Hedef fiyat 2,15 dolardan 2,40 dolara yükseltildi. 2027 düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 5 milyon dolar artırılarak 21,5 milyon dolara çıkarılırken, 2027 gelir tahmini de 123,6 milyon dolardan 124,4 milyon dolara yükseltildi.

Güncellenen raporlar, Martı'nın güçlü gelir büyümesini sürdürdüğüne, platform ekonomisinin marjları hızla iyileştirdiğine ve Şirket'in pozitif düzeltilmiş FAVÖK hedefine yaklaştığına işaret etti. Analistlerin ilk kez 2027 projeksiyonlarını paylaşmaya başlaması ise şirketin uzun vadeli karlılık görünümünün giderek netleştiğini ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Martı'nın Finansal Gücü Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olacak Ankara bu iddiayı konuşuyor: Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacak

11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:46
Alexander Sörloth’u duyurdular Fener taraftarı şokta
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:06:53. #7.12#
SON DAKİKA: Martı'nın Finansal Gücü Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.