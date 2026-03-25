Martta Güven Endeksi Düştü

Güven endeksi martta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,5 azalarak 113,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2 azalarak 113,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 azalarak 80,6 değerini aldı.

Hizmet sektöründe, martta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,3, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,3 artarken gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,8, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,3 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,8, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 5 geriledi.