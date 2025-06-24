Marya Esenkol'un Seracılık Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Marya Esenkol'un Seracılık Başarısı

Marya Esenkol\'un Seracılık Başarısı
24.06.2025 17:24
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Yüksekova'da Marya Esenkol, Irak'tan edindiği tecrübeyle yıllık 3,5 ton salatalık üretiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Marya Esenkol, 5 yıl önce Irak'ta edindiği seracılık bilgilerini memleketine taşıyarak yıllık 3 buçuk ton salatalık üretmeyi başardı.

Yüksekova'da son yıllarda seracılık faaliyetleri önemli bir ivme kazandı. İlçede seracılık faaliyetleri her geçen gün yaygınlaşırken, Marya Esenkol'un azmi ve başarısı takdir topluyor. Bu alandaki başarılı örneklerden biri de Orman Mahallesi'ne yerleşen Marya Esenkol oldu. Irak'ta yaşadığı dönemde seracılıkla tanışan ve bu alanda kendini geliştiren Esenkol, edindiği tecrübeyi Yüksekova'ya taşıma kararı aldı.

"Kimse inanmıyordu ama ben başardım"

Çevresindekilerin "yapamazsın, burada olmaz" şeklindeki olumsuz söylemlerine rağmen kendi imkanlarıyla evinin bahçesinde serasını kuran Esenkol, 5 yıldır adeta bir çocuk gibi baktığı serasından yıllık 3 buçuk ton salatalık verimi elde etti. Marya Esenkol, "Biz Irak'ta seracılık yapıyorduk. Bu işi de eşimden öğrendim. Daha sonra buraya taşındık. Biz de burada devam etmek istedik. Kendi bahçemizde, kendi imkanlarımızla 28 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir sera yaptık. İçini buranın mevsimine uygun bir şekilde yaptık ve çocuk gibi her bakımını yaptık. Kimse inanmıyordu, 'yapamazsın' dediler ama ben başardım. 5 yıldır iyi verim alıyorum ve ürünleri piyasaya satıyorum. Bana yeni seraların kurulmasıyla daha iyi işler yapacağım" dedi.

"Yüksekova Ziraat Odası'ndan tebrik ve destek"

Esenkol'un 5 yıllık emeğini yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Marya Esenkol'u tebrik ederek kendisine yeni seralar verileceğini belirtti. Başkan Geçirgen, seracılığa kadın elinin değmesinin önemine vurgu yaparak, "Kadın isterse yapmayacağı iş yok. Burada bir kez daha gördük çiftçi kadınlarımızın başarısını. Bugün biz de onu yerinde ziyaret ettik. 5 yıl önce Irak'tan aldığı eğitimle Yüksekova'ya taşınmasıyla kendi imkanlarıyla bahçesinde seracılığa başladı. 5 yıl boyunca emek verdi ve istediği şekilde de güzel bir verim aldı. Biz de bu başarısına karşılık 2 sera daha vereceğiz. İnşallah artık bu memleket her şeyini kendi üretip kendisi satacak. Biz de bu başarıdan dolayı kardeşimiz Marya Esenkol'u tebrik ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Marya Esenkol'un Seracılık Başarısı - Son Dakika

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