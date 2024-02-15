MASFEDTAM ile Kusurlu Araç Alım Satımı Uyuşmazlıkları Çözüme Kavuşturulacak

Adalet Bakanlığından arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık yetkisi alan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) bünyesinde MASFEDTAM adıyla kurulan tahkim mekanizmasıyla kusurlu araç alım satımındaki uyuşmazlıklar mahkemeye gidilmeden çözüme kavuşturulabilecek.
MASFED Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, araç alım satımlarında kilometre sıfırlama, kazalı araçların kusursuzmuş gibi satışa sunulması türünden sorunlar yaşanabildiğini söyledi.
Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısının bulunduğunu, yıllık 10 milyon aracın alınıp satıldığını ifade eden Erkoç, bu kadar büyük bir hareketliliğin görüldüğü bir sektörde ortaya çıkacak eksikliklerin ve kusurlu işlemlerin çözümü için harekete geçtiklerini dile getirdi.
"Disiplin Kuruluna bir yılda 600 başvuru yapıldı"
Bu tür durumlardan federasyon olarak büyük rahatsızlık duyduklarına işaret eden Erkoç, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu sorunların önüne geçmek ve mesleğimizi daha itibarlı hale getirmek amacıyla disiplin kurulu oluşturduk. Galerilerden alınan kusurlu araçların satışına ilişkin sorunların çözüme kavuşması için oluşturduğumuz disiplin kuruluna, bir yıl içinde 600 başvuru yapıldı. Başvurulardan 598'i çözüme kavuşurken, 2 tanesi mahkemeye intikal etti."
Araç alım satımına ilişkin sorunların çözülebilmesi için Adalet Bakanlığından arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık yetkisi aldıklarını anlatan Erkoç, "Tahkim de oluşturduk. MASFEDTAM adıyla oluşturulan tahkimde, Türkiye genelinde yaşanan her türlü sorunlu araç alım satımlarına ilişkin konuyu, artık mahkemeye gitmeden, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Böylece devletin yükünü de azaltacağız." dedi.
Erkoç, MASFEDTAM'ın şu anda sadece Ankara'daki Otonomi'de faaliyet gösterdiğine işaret ederek, yakın zamanda Türkiye'nin yer yerinde bu hizmeti vermek istediklerini kaydetti.
"Başvuruları hemen değerlendirmeye alıyoruz"
MASFEDTAM Başkanı Salih Kılınç da başvuruların "0 (312) 282 46 46" numaralı telefon aranarak yapılabileceğini ifade ederek, "Başvuruları hemen değerlendirmeye alıyoruz. Sorunları en fazla 1 hafta içinde çözüme kavuşturmak istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız 'www.masfedtam.com.tr' adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilir." diye konuştu.
Vatandaşların tahkime gidilmesi konusunda anlaşmaları ya da mağdurun başvurusuyla tahkim sürecinin başladığını anlatan Kılınç, "Başvurunun ardından karşı tarafı davet ediyoruz. Tarafların karşılıklı anlaşmaları ve mağduriyetin giderilmesi için köprü görevi yapıyoruz. Belirlenen zarar ödenmezse icra takibi başlatılıyor." ifadelerini kullandı.
Kılınç, başvuru konusuna göre ücretin belirlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mahkemelere verilen ücretten daha düşük ücret alınıyor. Zaten ücret de hakemlere veriliyor. Biz herhangi bir ücret almıyoruz. Vatandaşlarımızın, araç alım satımlarında 'Ortaya çıkacak anlaşmazlıkta tahkim yetkilidir.' yazılı bir dilekçeyi karşılıklı imzalamaları, yaşanan sorunların daha hızlı çözülmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › MASFEDTAM ile Kusurlu Araç Alım Satımı Uyuşmazlıkları Çözüme Kavuşturulacak - Son Dakika
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