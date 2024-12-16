MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehzadeler\'de Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Ekonomi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti. Avşar, abone bağlantıları yapılan Turgut Özal, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi mahallelerindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yurttaşlara sorunsuz altyapı hizmeti ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Şehzadeler ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Şehzadeler Belediyesini ziyaret eden Avşar, Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım ve Erdem Yıldırım ile bir araya geldi.

3 mahallede abone bağlantıları yapılıyor

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar ilk olarak Çarşı Mahallesindeki bir noktada inceleme yaptı. Ardından abone bağlantı çalışmaları tamamlanan Turgut Özal ve çalışmaların devam ettiği Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi mahallelerinde mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Avşar, yağışlı havalarda meydana gelen su taşkınlarının çözüme kavuşturulması için atılabilecek adımlara yönelik yerinde inceleme yaptı. 2. Anafartalar Mahallesinde de inceleme yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar'a, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

"Merkez ilçe Şehzadeler'de altyapı sorunu olmayacak"

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, "Şehzadeler Manisa merkezin 2 ilçesinden biri. Burası da her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bir kent. Nüfus sürekli artıyor. Bununla beraber altyapının sorunsuz olması gerekiyor. Hali hazırda 2 mahallemizde de abone bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Turgut Özal mahallemizde abone bağlantıları tamamlandı. Çalışmalar ile birlikte muhtarlarımız ve yurttaşlarımızla bir araya geldik ve onların görüşlerini aldık. Eksiksiz ve sorunsuz bir altyapı ağı için incelemelerimizi sürdürüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçemizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak adına projeler geliştiriyor ve hızlı bir şekilde uygulanması için tüm çalışmaları yapıyor" dedi. - MANİSA