MASKİ Selendi ilçesinde atık su arıtma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ Selendi ilçesinde atık su arıtma tesisi faaliyete geçti

MASKİ Selendi ilçesinde atık su arıtma tesisi faaliyete geçti

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezi için inşa ettiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisini faaliyete aldı. Tesiste, yılda 310 bin metreküp atık su arıtılacak.

10.05.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezi için inşa ettiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisini faaliyete aldı. Zafer Mahalle Muhtarı Tevfik Uğur da, "Atık su arıtma tesisimiz Selendi için gerçekten çok önemli bir yatırım. Doğaya ve ekosisteme çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Selendi için yapacağı daha çok yatırımlar var. Ferdi Başkanıma can-ı gönülden inanıyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde Selendi ilçe merkezi için inşa edilen atık su arıtma tesisi faaliyete alındı. Selendi merkezin evsel nitelikli atık sularının arıtılacağı tesis, 10 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek. Tesiste, yılda 310 bin metreküp atık su arıtılacak. İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarları da tesisin kendileri için önemine değinerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür ettiler.

Zafer Mahalle Muhtarı Tevfik Uğur, "Atık su arıtma tesisimiz Selendi için gerçekten çok önemli bir yatırım. Bu yatırım inanılmaz güzel. Doğaya ve ekosisteme çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Selendi için yapacağı daha çok yatırımlar var. Çok güzel hizmetler yapacaktır. Ferdi Başkanıma can-ı gönülden inanıyorum" derken, Şerefiye Mahalle Muhtarı Muhsin Yılmaz, "Bu tesiste emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Devamını Ferdi Başkanımdan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Mahalle Muhtarı Yakup İşlek de şunları söyledi: "Bu tesis yapılmadan önce Selendi'nin bütün atık su giderleri direkt Selendi Çayı'na akıyordu. Kötü koku, aynı zamanda sinek gibi büyük problemlere yol açıyordu. Doğaya da aşırı derecede zarar vermekteydi. Bu problemler ortadan kalkmış oldu"

"Tesisler sadece Manisa için değil, Ege Bölgesi için büyük öneme sahip"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de atık su arıtma tesisi yatırımlarının sadece Manisa için değil, Ege Bölgesi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Manisamız, bereketli topraklarıyla ülkemizde en çok tarımsal faaliyetin yapıldığı iller arasında yer alıyor. Ekolojik dengenin korunması için atık su arıtma tesisleri de büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda, Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atık sularını arıtmak için inşa edilen tesisi de faaliyete aldık. Manisamıza, Selendimize, hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ Selendi ilçesinde atık su arıtma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika

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