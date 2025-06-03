Mastercard'dan Spor Etkinlikleri Anketi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mastercard'dan Spor Etkinlikleri Anketi

03.06.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupalıların %58'i bu yıl en az bir spor etkinliğine katılmayı planlıyor, harcamalar artıyor.

Mastercard, spor etkinliklerine yönelik talebe ilişkin anket düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsorluğuna 30 yılı aşkın süredir devam Mastercard, spor etkinliklerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü (MEI) tarafından 20 ülkede 15 bin katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, Avrupalıların yüzde 58'i, bu yıl en az bir etkinliğe katılmayı planlıyor. Spor etkinliklerine talep, 2024'e kıyasla yüzde 152 artarken, Avrupalıların yüzde 40'ı, bu yıl spor etkinlikleri için 101-1000 avro arasında harcama yapmayı hedefliyor.

MEI'nin hazırladığı "Seyahat Trendleri 2025 Raporu"na göre de futbol tutkusu, seyahat rotalarının yanı sıra harcama eğilimi ve tercihlerinde belirleyici oldu. Şirketin gerçekleştirdiği analizler, büyük spor etkinliklerinin ev sahibi şehirlerin ekonomisinde yarattığı etkiyi ve kartlı harcamalardaki artışı ortaya koydu.

İstanbul'daki final, turist harcamalarını yükseltti

İstanbul'da gerçekleşen 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, yerel ekonomiye 120 milyon dolar katkı sağladı ve stat çevresinde turist harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı.

Londra'da gerçekleşen 2024 Şampiyonlar Ligi Finali de stadyumun 3 kilometre (km) yarıçapında yeme ve içme sektöründeki harcamaları yüzde 7,4 oranında yükseltti. Finalde Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı kazandığı zafer, Almanların spor harcamalarında yıllık bazda yüzde 61'lik, İspanyolların harcamalarında ise yüzde 148'lik artışa yol açtı.

Berlin'de gerçekleşen 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali, stadyumun 3 km çevresinde yeme ve içme sektöründeki harcamaları yüzde 130 arttırdı. Bu artış, normal bir hafta sonuna kıyasla 21,7 kat daha yüksek miktara denk geliyor. Harcamalar, 10 km'lik yarıçap içinde ise 4,6 kat daha yüksek çıktı.

Mastercard Deneyim Ekonomisi anketine göre, son yıllarda futbol maçlarını canlı izleyen her 10 Avrupalının yüzde 56'sı, takımlarını izleyebildikleri için çok mutlu olduğunu aktardı. Ankete katılanların yüzde 51'i, tribünde futbol izlemenin insanları bir araya getirdiğine, arkadaş ve aile ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor.

MEI'den alınan diğer veriler ise canlı deneyimlere yönelik harcamalara artan bir kayma olduğunu gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde, Avrupalı tüketicilerin deneyimler için yaptığı harcamaların (seyahat ve restoranlar hariç) yüzde 33,7'si, canlı etkinliklere ayrıldı. Bu oran, 2024'te yüzde 32,1, 2019'da ise yüzde 30,7 idi.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Etkinlikler, Mastercard, istanbul, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mastercard'dan Spor Etkinlikleri Anketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:29:47. #7.13#
SON DAKİKA: Mastercard'dan Spor Etkinlikleri Anketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.