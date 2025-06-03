Mastercard'dan Spor Etkinlikleri Anketi

Mastercard, spor etkinliklerine yönelik talebe ilişkin anket düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsorluğuna 30 yılı aşkın süredir devam Mastercard, spor etkinliklerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü (MEI) tarafından 20 ülkede 15 bin katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, Avrupalıların yüzde 58'i, bu yıl en az bir etkinliğe katılmayı planlıyor. Spor etkinliklerine talep, 2024'e kıyasla yüzde 152 artarken, Avrupalıların yüzde 40'ı, bu yıl spor etkinlikleri için 101-1000 avro arasında harcama yapmayı hedefliyor.

MEI'nin hazırladığı "Seyahat Trendleri 2025 Raporu"na göre de futbol tutkusu, seyahat rotalarının yanı sıra harcama eğilimi ve tercihlerinde belirleyici oldu. Şirketin gerçekleştirdiği analizler, büyük spor etkinliklerinin ev sahibi şehirlerin ekonomisinde yarattığı etkiyi ve kartlı harcamalardaki artışı ortaya koydu.

İstanbul'daki final, turist harcamalarını yükseltti

İstanbul'da gerçekleşen 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, yerel ekonomiye 120 milyon dolar katkı sağladı ve stat çevresinde turist harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı.

Londra'da gerçekleşen 2024 Şampiyonlar Ligi Finali de stadyumun 3 kilometre (km) yarıçapında yeme ve içme sektöründeki harcamaları yüzde 7,4 oranında yükseltti. Finalde Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı kazandığı zafer, Almanların spor harcamalarında yıllık bazda yüzde 61'lik, İspanyolların harcamalarında ise yüzde 148'lik artışa yol açtı.

Berlin'de gerçekleşen 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali, stadyumun 3 km çevresinde yeme ve içme sektöründeki harcamaları yüzde 130 arttırdı. Bu artış, normal bir hafta sonuna kıyasla 21,7 kat daha yüksek miktara denk geliyor. Harcamalar, 10 km'lik yarıçap içinde ise 4,6 kat daha yüksek çıktı.

Mastercard Deneyim Ekonomisi anketine göre, son yıllarda futbol maçlarını canlı izleyen her 10 Avrupalının yüzde 56'sı, takımlarını izleyebildikleri için çok mutlu olduğunu aktardı. Ankete katılanların yüzde 51'i, tribünde futbol izlemenin insanları bir araya getirdiğine, arkadaş ve aile ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor.

MEI'den alınan diğer veriler ise canlı deneyimlere yönelik harcamalara artan bir kayma olduğunu gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde, Avrupalı tüketicilerin deneyimler için yaptığı harcamaların (seyahat ve restoranlar hariç) yüzde 33,7'si, canlı etkinliklere ayrıldı. Bu oran, 2024'te yüzde 32,1, 2019'da ise yüzde 30,7 idi.