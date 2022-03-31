Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan'dan Sorumlu Yeni Genel Müdürü Avşar Gürdal oldu - Son Dakika
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Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan'dan Sorumlu Yeni Genel Müdürü Avşar Gürdal oldu

31.03.2022 11:35
Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan'dan Sorumlu Yeni Genel Müdürü Avşar Gürdal oldu

Mastercard bünyesinde son olarak Mastercard Türkiye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Avşar Gürdal, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandı.

Mastercard bünyesinde son olarak Mastercard Türkiye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Avşar Gürdal, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde MBA derecesi alan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Gürdal, 2015 yılından bu yana Mastercard bünyesinde görev yapıyor.

Kariyerine Unilever'de başlayan Avşar Gürdal, PRG ve Value Partners'ta çalıştıktan sonra 2015 yılında Mastercard Advisors bünyesine katıldı. Gürdal, 2016'da Mastercard Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü olarak atandı. 2019 yılından bu yana Mastercard Türkiye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gürdal, bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan pazarlarını yönetecek.

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Koç Üniversitesi, Mastercard, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan'dan Sorumlu Yeni Genel Müdürü Avşar Gürdal oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan'dan Sorumlu Yeni Genel Müdürü Avşar Gürdal oldu - Son Dakika
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