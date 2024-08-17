Mastercard, küresel personel sayısını azaltıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mastercard, küresel personel sayısını azaltıyor

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel personel sayısını yüzde 3 oranında azaltıyor. Şirketin büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatlara yatırım yapmak amacıyla bölge ve işletmelerin yeniden düzenlendiği belirtildi. İşten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personelin etkileneceği ifade ediliyor.

17.08.2024 01:16
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NEW ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel personel sayısını yüzde 3 oranında azaltıyor.

Mastercard sözcüsünün açıklamasında, yakın zamanda organizasyonel değişiklik planının duyurulduğu anımsatılarak, büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatlara yatırımı mümkün kılacak kapasiteyi açığa çıkarmak için bölge ve işletmelerin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Bu değişiklikler yapılırken kaynakların büyüme alanlarına yeniden dağıtılmasının planlandığı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu eylemlerin şirketin personelinin yüzde 3'ünü etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada, etkilenen çalışanlara bildirimlerin çoğunun üçüncü çeyrekte tamamlanmasının beklendiği ve söz konusu çalışanlara destek sağlanacağı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personelin etkileneceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mastercard, küresel personel sayısını azaltıyor - Son Dakika

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