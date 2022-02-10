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Matlı, TOBB Türkiye 100'e giren Bursalı şirketleri kutladı - Son Dakika

Matlı, TOBB Türkiye 100'e giren Bursalı şirketleri kutladı

10.02.2022 10:58
Matlı, TOBB Türkiye 100'e giren Bursalı şirketleri kutladı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde Bursa'dan 2 şirketin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, istihdamına katkı sağlayan şirketlerimizi...

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde Bursa'dan 2 şirketin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, istihdamına katkı sağlayan şirketlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, 2017-2019 dönemindeki ciro artışına göre belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi açıklandı. TOBB İkiz Kulelerde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı'nın yanı sıra oda borsa başkanları ile ödül alan firmaların temsilcileri katıldı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketleri yarışmasında cirosunu 2 yılda yüzde 5 bin 808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması listenin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde 29 farklı il ve 32 farklı sektörden şirketler yer alırken, Bursa'dan Mubitek Tasarım Bilişim Makine San. ve Tic. LTD. ŞTİ. yüzde 602 büyüme oranıyla 18., cirosunu yüzde 180 oranında artıran Genç Gözde Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ise 100. sıradan girme başarısı gösterdi. Bursalı firmaları tebrik eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, istihdamına katkı sağlayan iki şirketimizi de yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu şirketlerimizin yöneticilerinin kadın girişimcilerimiz olmasının da bizler için ayrıca gurur verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte temennimiz; AR-GE ve inovasyona dayalı üretim ve teknolojik entegrasyon ile katma değer oluşturan Bursalı daha çok sayıda şirketimizin listede yer almasıdır" dedi.

Sektörel çeşitlilik ülke dinamizminin göstergesi

Bilgisayar programlama ve danışmanlık şirketlerinin ağırlıklı olduğu TOBB 100 listesini değerlendiren Başkan Özer Matlı, "Listede yer alan şirketlerimizin sektörel çeşitliliği ve yüzde 76'sının 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmesi, ülke ekonomimizin nasıl bir dinamizme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Yine listedeki şirketlerimizin 2017-2019 döneminde satış gelirlerini yüzde 498 oranında artırarak, ülkemizdeki milli gelir artışının 13 kat üzerinde performans sergilemesi, teknoloji odaklı doğru iş modelleri ile tüm sektörlerde başarının yakalanabileceğinin de birer ispatıdır. Bu vesileyle başta listede yer alan Bursalı şirketlerimiz olmak üzere ülkemizin gururu olan tüm şirketlerimizin kurucuları, yöneticileri ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Matlı, TOBB Türkiye 100'e giren Bursalı şirketleri kutladı

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Togo Cumhuriyeti, Tobb Etü, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Matlı, TOBB Türkiye 100'e giren Bursalı şirketleri kutladı - Son Dakika Ekonomi


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