MATSO Başkanı: Gri listeden çıkarılmamız yatırım ortamını güçlendirecektir - Son Dakika
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Ekonomi

MATSO Başkanı: Gri listeden çıkarılmamız yatırım ortamını güçlendirecektir

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının yatırım ortamını güçlendireceğini belirtti. Güngör, gri listeden çıkarılmanın finans sektörü için önemli olduğunu ve Türkiye'nin uluslararası finansal sisteme olan güvenini artıracağını dile getirdi. Ayrıca, ihracat yapan firmalara olumlu yansımaları olacağını ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

02.07.2024 14:50
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MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Gri listeden çıkarılmamız yatırım ortamını güçlendirecektir" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 28 Haziran'da Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirme ile Türkiye'nin 'Gri Liste'den çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Güngör, yaptığı açıklamada gri listeden çıkarılmanın finans sektörü için büyük önem taşıdığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin uluslararası finansal sisteme olan güvenini artıracağını ve yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ortam oluşturacağını dile getirdi. Bu durumun Türkiye'nin finansal sisteminin güçlendiği ve uluslararası standartlara uygun hale geldiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, bununda yabancı yatırımcıların ve finansal kurumların ülkeye olan güvenlerini artıracağını ifade etti.

'Ekonomik açıdan Uluslararası alanda itibarımızı arttıracaktır'

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının, ülkenin uluslararası platformlarda finansal itibarını güçlendireceğini vurgulayan Güngör, "bu adım Türkiye'nin finansal sistemine olan güveni daha da artıracak ve azalan risk algısı ile daha fazla yabancı yatırımcının artmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve ekonomik büyümenin çeşitli sektörlere yayılması açısından son derece önemlidir" dedi. Başkan Güngör ayrıca, gri listeden çıkarılmanın Türkiye'nin finansal altyapısının güçlülüğünü ve kara para aklama ve finansal terörizmle mücadeledeki kararlılığını uluslararası topluma gösterdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte ülkenin uluslararası finansal ilişkilerinin daha da iyileşeceğine inandığını ifade etti.

'İhracat yapan firmalara olumlu yansımaları olacaktır'

İhracat yapan işletmelerimize yönelik denetimlerin hafifleyeceğini kaydeden Başkan Güngör, "Ülkemize uluslararası ticarette daha kolay ve hızlı işlemler yapılması ile ihracat yapan firmalarımıza olumlu yönde yansımaları olacaktır" dedi. Güngör, yaşanan gelişmelerin ülkenin ekonomik büyümesine ve finansal istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı. Ülke olarak uluslararası finansman kaynaklarına daha kolay ve uygun şartlarla ulaşılmasına imkan sağlayabileceğine vurgu yapan Başkan Güngör, " Küresel yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu engeli gri listeden çıkmamızla birlikte aşacağız. Yabancı sermaye akışının hızlanması ve dış borçlanma maliyetlerinin azalması, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nı rahatlatacak ve yılsonuna doğru beklediğimiz faiz indirimi sürecine daha rahat ulaşmamızı sağlayacaktır. Düşük maliyetli kredi ve yatırım imkanları, ekonomik büyümeyi destekleyebilir ve iş gücü piyasasını güçlendirebilir "dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı: Gri listeden çıkarılmamız yatırım ortamını güçlendirecektir - Son Dakika

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