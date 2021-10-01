MATSO Başkanı Güngör: "Turizm ve ekonomiyi güçlendirmek için kentimizi tüm fuarlarda tanıtacağız"

MATSO Eylül Ayı Olağan Meclis ve Müşterek Komite Toplantısında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, şehre gelen turist sayısını artırmak ve ekonomiye katkı sağlamak için İTB Berlin Turizm Fuarı ve Mitt Moskova Turizm Fuarı başta olmak üzere Turizm Bakanlığının katıldığı tüm fuarlara stant açarak tanıtım yapacaklarını söyledi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Müşterek Komite Toplantısı ile birlikte gerçekleştirildi. Ahmet Boztaş Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Oda çalışmaları hakkında, meclis ve komite üyelerine bilgi veren MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ekonomik ve istatistiki verilere de değindi.

"Manavgat'ta konaklama tesislerinin doluluk oranı"

Güngör, Manavgat sınırları içerisinde yer alan otellerde günlük konaklama sayısının 260 bin civarında olduğunu belirterek Eylül ayının son günlerine gelinmesine rağmen salgın döneminde bu doluluk oranının iyi olduğunu söyledi.

"Antalya ve Manavgat turizm verileri"

Antalya'ya; 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde yerli ve yabancı 10 milyon 766 bin 321 turistin geldiğini kaydeden Başkan Güngör, 2020 yılının aynı döneminde salgın nedeniyle bu rakamların çok düştüğünü belirterek şehre 1 milyon 558 bin 728 turistin geldiğini ifade etti. Manavgat'a ise 2019 yılında yaklaşık 3 buçuk milyon turistin geldiğini ifade eden Başkan Güngör, 2020 yılında ise salgın nedeniyle düşüş yaşandığını ve bu rakamın yaklaşık 500 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılı rakamlarının altında kalsa bile turist sayısının bir nebzede olsa yükseldiğini anlatan Başkan Güngör, yılbaşından Ağustos ayı sonuna kadar Antalya'ya 5 milyon 285 bin 585 turistin geldiğini söyledi. Manavgat'ta ise yılbaşından Ağustos ayı sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 750 bin turistin konakladığını bu rakamın 2019 yılında kente gelen turist sayısının yarısı olduğunu vurguladı.

"Eylül ayı sonu itibari ile rakamlar arttı"

2021 yılbaşından Eylül Ayı sonuna kadar Antalya'ya gelen turist sayısının 7 milyona yaklaştığını belirten Güngör, Manavgat'a gelen turist sayısının ise 2 milyon 300 bin civarında olduğunu kaydetti.

"2019 yılına göre 2021 yılında yüzde 51 düşüş"

2019 yılına göre yüzde 51 düşüş yaşandığını belirten Güngör, "Antalya ve Manavgat'ta gelen turist sayısında 2019 yılına göre, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde düşüş yaklaşık yüzde 85,5 olmuştur. 2019 ve 2021 Ocak- Ağustos aylarını kıyasladığımızda ise turist sayısındaki düşüş yaklaşık yüzde 51 oranında olmuştur" dedi.

"Manavgat'ta 53 ilden daha fazla şirket kuruldu"

Manavgat'ta 2020 yılında 300 yeni şirketin kurulduğunu anlatan Başkan Güngör, 2021 yılında 305 yeni şirket kuruluşunun gerçekleştiğini ve geçtiğimiz yıla göre şirket kuruluşunda yaklaşık yüzde 1,7 artış olduğunu söyledi. Başkan Güngör, "Manavgat'ta 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 52 ilden daha fazla, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 53 ilden daha fazla şirket kuruluşu gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"MATSO olarak tüm turizm fuarlarına katılım sağlayacağız"

MATSO olarak Manavgat-Side turizm destinasyonu tanıtarak gelen turist sayılarının artmasına katkı sağlamak ve ekonomiyi güçlendirmek amacıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirten Başkan Güngör, İTB Berlin Turizm Fuarı ve Mitt Moskova Turizm Fuarı başta olmak üzere Turizm Bakanlığının katıldığı tüm fuarlara stant açacaklarını söyledi.

"YÖREX'te şehrimizin yöresel ürünlerini tanıtacağız"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 11. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)'İn 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Anfaş Fuar Merkezinde gerçekleşeceğini belirterek Manavgat'ın yöresel ürünlerini fuarda tanıtacaklarını söyledi. Yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenlenen fuarın Antalya Ticaret Borsası (ATB)öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un desteğiyle gerçekleşeceğini kaydeden Güngör, doğusundan batısına kuzeyinden güneyine Anadolu'nun bütün şehirlerini, renklerini yöresel değerleriyle birlikte Antalya'da buluşturacak fuar için MATSO Yönetimi olarak hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

"Fuarda Manavgat'ın yöresel ürünleri tanıtılacak"

Fuarda Manavgat'ın yöresel ürünlerinin tanıtılacağını söyleyen Güngör, "Görsel olarak çok güzel hazırladığımız MATSO standımızda Manavgat Altın susamı başta olmak üzere, çok sayıda Manavgat'ın yöresel ürününü tanıtacağız. Yöresel ürünlerimizin tanıtımı için tüm fuarların önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuara tüm Manavgat halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA